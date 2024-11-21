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مستعمرون ينشرون صورة تُحاكي إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى

11/21/2024 5:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - نشرت جماعات المستوطنين، صورة تُحاكي إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي نشر الصورة في إطار التحريض على المسجد الأقصى في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يتعرّض لها من حصار واقتحامات بأعداد كبيرة وأداء كافة طقوس الهيكل من صلاة وسجود ملحمي جماعي ونفخ بالبوق ومحاولة إدخال القرابين، مع منع دخول المصلين وإبعاد المرابطين خلال الاقتحامات.

وكانت مجموعات استعمارية يمينية متطرفة المعروفة بـ"نشطاء جبل الهيكل" نشرت في وقت سابق عبر حسابها مقطع فيديو معدّل بالذكاء الاصطناعي، يظهر حريقا كبيرا في القبة المشرفة وداخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها، وأرفقت الفيديو بعبارة "النصر المطلق"، ومن ثم أعادت نشر الفيديو مرة ثانية وعلقت عليه بعبارة "قريبا في هذه الأيام".

ويتعرض الأقصى يوميا لاقتحامات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم، ومنعهم من دخول المسجد خلال اقتحامات المستعمرين.

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