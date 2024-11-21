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الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم وضاحية ارتاح جنوبا

11/21/2024 5:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة طولكرم.

وأفادت مراسة الوكالة الرسمية، بأن خمس آليات عسكرية اقتحمت المدينة من حاجز جبارة العسكري جنوبها، وسارت باتجاه المنطقة الجنوبية الى ضاحية ارتاح.

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