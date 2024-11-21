الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم وضاحية ارتاح جنوبا
التاريخ
11/21/2024 5:12:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة طولكرم.
وأفادت مراسة الوكالة الرسمية، بأن خمس آليات عسكرية اقتحمت المدينة من حاجز جبارة العسكري جنوبها، وسارت باتجاه المنطقة الجنوبية الى ضاحية ارتاح.
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