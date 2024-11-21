“المحكمة الجنائية الدولية” ترد على تشكيك إسرائيل بحيادية قاضيتها هولر

MENAFN - Palestine News ) لاهاي /PNN - ردّت“المحكمة الجنائية الدولية” على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتي هولر، التي عُيّنت حديثاً في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير جيشهالمقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة، مساء الأربعاء، تضمنَ أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت المحكمة استبدال القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال وغالانت، بالقاضية السلوفينية هولر“لأسباب طبية” لم يُكشف عنها.

وتشكيكاً بالقاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام لـ“المحكمة الجنائية الدولية” قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها.

وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تُعرض عليها بأي طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في“المحكمة الجنائية الدولية”.

وشددت على أن القضايا التي استُشيرت فيها، أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء، لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر أنها تعتقد أن القاضي الذي يُشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها.

كما دعت مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام لـ“المحكمة الجنائية الدولية” كريم خا إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن“جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى، في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهو ما لم يتحقق بعد.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر“محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.