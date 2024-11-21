العمل: صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية (الضفة).

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه تم صرف الدفعة المالية الـ 12 لمساعدة عمال غزة المتواجدين في المحافظات الشمالية، ضمن جهود الوزارة لدعمهم وإسنادهم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وبدعم من مكتب المساعدات الإنسانية الأوروبي.

وأشارت إلى أن هذه الدفعة صرفت لـ 3740 عامل من عمال قطاع غزة، من حملة مختلف أنواع التصاريح، والذين تم تسريحهم قسرا من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذين انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن تم تخصيصها من الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع كافة الشركاء.