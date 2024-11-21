3 وفيات و8 إصابات بحوادث على طرق خارجية وداخلية

(MENAFN
- Amman Net) قال الرائد محمد ملكاوي من الدوريات الخارجية إن الدوريات تعاملت صباح اليوم الخميس مع حادث تدهور لأحد المركبات قرب مخيم الأزرق باتجاه الزرقاء نتج عنه حالة وفاة، وتم نقله الى مستشفى
الزرقاء الحكومي.
وأضاف خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة مع حادث تدهور لاحد المركبات السياحية
على طريق اربد عمان، نتج عنه 5 اصابات متوسطة.
من جانبه، قال الملازم اول محمد الدروبي من ادارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث سير في منطقة ابو علندا، نتج عنه وفاتين و 3 اصابات وفقا للمعلومات الاولية ومجموعات إدارة السير بالموقع وتم العمل على رفع المركبات وتسيير الحركة المرورية.
MENAFN21112024000209011053ID1108910071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.