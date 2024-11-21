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3 وفيات و8 إصابات بحوادث على طرق خارجية وداخلية

11/21/2024 5:12:05 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الرائد محمد ملكاوي من الدوريات الخارجية إن الدوريات تعاملت صباح اليوم الخميس مع حادث تدهور لأحد المركبات قرب مخيم الأزرق باتجاه الزرقاء نتج عنه حالة وفاة، وتم نقله الى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وأضاف خلال مداخلته على اذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة مع حادث تدهور لاحد المركبات السياحية على طريق اربد عمان، نتج عنه 5 اصابات متوسطة.
من جانبه، قال الملازم اول محمد الدروبي من ادارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث سير في منطقة ابو علندا، نتج عنه وفاتين و 3 اصابات وفقا للمعلومات الاولية ومجموعات إدارة السير بالموقع وتم العمل على رفع المركبات وتسيير الحركة المرورية.

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