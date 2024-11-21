سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 54 سنتا ليبلغ 78ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتا ليبلغ 78ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 24ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 50 سنتا ليبلغ 81ر72 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا لتبلغ 87ر68 دولار. (النهاية)
خ م / ا ع ب
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