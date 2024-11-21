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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 54 سنتا ليبلغ 78ر73 دولار

11/21/2024 4:35:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتا ليبلغ 78ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 24ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 50 سنتا ليبلغ 81ر72 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا لتبلغ 87ر68 دولار. (النهاية)

خ م / ا ع ب




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