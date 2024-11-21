استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- استشهد الشاب جهاد رأفت قاطوني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، ومنطقة زواتا غرب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب

القاطوني بجروح حرجة، استشهد على إثرها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها أحياء عدة من نابلس، بعد أن داهمت منازلهم وقامت بتفتيشها، وهم محمد أمجد جاموس من شارع السكة، ودرويش مشارقة من مخيم العين، ومحمد حموضة من الجبل الشمالي شارع بيكر .