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الاحتلال يفتش منازل خلال اقتحام قلقيلية

11/21/2024 2:09:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN-
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة قلقيلية، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وشرعت بتفتيش منازل عدد من المواطنين منها منزل الشهيد جبريل جبريل، ورزق الفار، ورأفت زويد،
وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحام استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

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