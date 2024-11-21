في اليوم 412 من الحرب: مجزرتان إسرائيليتان تروّع قطاع غزة وتوقعان مئات الشهداء والجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة لليوم الـ412 من الحرب، مما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى.
و ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصل إلى المستشفيات 13 شهيداً و84 إصابة. وبهذا، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر 2023 إلى 43,985 شهيداً و104,092 جريحاً.
وفي الساعات الأخيرة، ارتفعت أعداد الشهداء بشكل كبير نتيجة قصف استهدف منطقة سكنية بالقرب من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث استشهد 66 شخصاً وأصيب العشرات. وأفاد مدير المستشفى، حسام أبو صفية، بأن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تعمل على انتشال الجرحى وسط نقص حاد في الإمكانيات، مشيراً إلى وجود حوالي 200 شخص في موقع المجزرة مع وجود أعداد كبيرة من الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض.
وأضاف أبو صفية أن القطاع الصحي في شمال غزة يعاني من انهيار كامل بسبب النقص الحاد في الموارد، وأن كافة المناشدات لانتشال الضحايا لم تجد آذاناً صاغية.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد شهداء قصف منزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان إلى 22 شهيداً بينهم عشرة أطفال، بعد أن دمر الطيران الحربي المنزل المكون من ستة طوابق بشكل كامل.
كما سجلت عمليات القصف استشهاد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف مدرسة عوني الحرثاني شمال القطاع، بالإضافة إلى استشهاد أربعة آخرين في قصف استهدف منطقة قريبة من مدرسة القاهرة في حي الرمال.
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