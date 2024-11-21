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في اليوم 412 من الحرب: مجزرتان إسرائيليتان تروّع قطاع غزة وتوقعان مئات الشهداء والجرحى

11/21/2024 2:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غارات على مختلف أنحاء قطاع غزة لليوم الـ412 من الحرب، مما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى.

و ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصل إلى المستشفيات 13 شهيداً و84 إصابة. وبهذا، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر 2023 إلى 43,985 شهيداً و104,092 جريحاً.

وفي الساعات الأخيرة، ارتفعت أعداد الشهداء بشكل كبير نتيجة قصف استهدف منطقة سكنية بالقرب من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث استشهد 66 شخصاً وأصيب العشرات. وأفاد مدير المستشفى، حسام أبو صفية، بأن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تعمل على انتشال الجرحى وسط نقص حاد في الإمكانيات، مشيراً إلى وجود حوالي 200 شخص في موقع المجزرة مع وجود أعداد كبيرة من الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف أبو صفية أن القطاع الصحي في شمال غزة يعاني من انهيار كامل بسبب النقص الحاد في الموارد، وأن كافة المناشدات لانتشال الضحايا لم تجد آذاناً صاغية.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد شهداء قصف منزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان إلى 22 شهيداً بينهم عشرة أطفال، بعد أن دمر الطيران الحربي المنزل المكون من ستة طوابق بشكل كامل.

كما سجلت عمليات القصف استشهاد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف مدرسة عوني الحرثاني شمال القطاع، بالإضافة إلى استشهاد أربعة آخرين في قصف استهدف منطقة قريبة من مدرسة القاهرة في حي الرمال.




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