مؤشر سوق دبي المالي يصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات بمكاسب 5.2 مليارات

(MENAFN
) واصل سوق دبي المالي (DFM) تحقيق مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.61 بالمئة أو 28.95 نقطة ليصل إلى 4760.67 نقطة في تداولات أمس، مسجلًا أعلى مستوى له منذ جلسة 9 أكتوبر 2014. وحققت السوق مكاسب بلغت حوالي 5.25 مليار درهم، مدعومةً بأداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والمرافق العامة.
نتيجة لهذا الأداء الإيجابي، ارتفع رأس مال سوق دبي المالي من 780.4 مليار درهم في نهاية جلسة قبل أمس إلى 785.6 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، مما يعكس القوة العامة والزخم الصعودي في السوق.
وكانت أسهم "المجموعة الوطنية القابضة" من أبرز الأسهم التي شهدت ارتفاعًا، حيث صعدت إلى الحد الأقصى المسموح به عند 4.85 درهم، مما قاد ارتفاع 20 سهمًا في سوق دبي بنسبة زيادة بلغت 14.66 بالمئة. في حين استحوذت أسهم "إعمار" على 32.2 بالمئة من سيولة السوق، بقيمة 205 مليون درهم. كما استمرت أسهم "إعمار للتطوير" في صعودها، مغلقةً بزيادة قدرها 1.32 بالمئة عند 10.95 درهم، بينما استقرت أسهم "إعمار العقارية" عند 9.71 درهم.
دعم أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم "تكافل الإمارات" بنسبة 6.9 بالمئة، و"سوق دبي المالي" بنسبة 4.5 بالمئة، ليحقق الأخير أعلى إغلاق له منذ أبريل الماضي. كما ارتفعت أسهم "بنك عجمان" بنسبة 3.45 بالمئة. واستمر الزخم الشرائي في السوق، حيث اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 25.3 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 189.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 164.2 مليون درهم.
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