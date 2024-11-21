الدولار يتصاعد مع ترقب المستثمرين لوضوح سياسات ترامب وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
) ارتفع الدولار بشكل طفيف يوم الخميس مع سعي المستثمرين للحصول على مزيد من الوضوح بشأن السياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. بعد ثلاث جلسات من الثبات، انتعش الدولار حيث رفع المستثمرون مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين ليقترب من أعلى مستوى له في عام 107.07 الذي تم الوصول إليه الأسبوع الماضي.
منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، ارتفع الدولار بأكثر من 2٪، بسبب التكهنات بأن سياسات ترامب قد تعيد إشعال التضخم وتحد من تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية. وقد ساهم هذا التغيير في التوقعات في تعزيز أداء الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين في الأسابيع الأخيرة.
أظهر استطلاع لرويترز أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التخفيضات أصغر مما كان متوقعًا في الشهر الماضي لعام 2025، بسبب المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية لترامب على التضخم. نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر الدولار إلى 106.56، متعافيًا من أدنى مستوى سجله في الجلسة السابقة.
ظل اليورو دون تغيير تقريبًا عند 1.0547 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.5٪ يوم الأربعاء، حيث استمر في الاتجاه نحو أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 1.0496 دولار. في الوقت نفسه، تراجع الدولار الأمريكي عن بعض مكاسبه مقابل الين الياباني، منخفضًا بنسبة 0.33٪ إلى 154.91 ين، رغم استمرار الضغط على العملة اليابانية.
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