المغرب يستضيف حوالي 14.6 مليون سائح في الفترة من يناير إلى أكتوبر

(MENAFN
) استقبلت المغرب حوالي 14.6 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وذلك في ظل التضامن الوطني وتخصيص 200 مليون دولار بعد أزمة كوفيد-19 للحفاظ على الوظائف ودعم إعادة فتح الفنادق، وفقًا لما ذكرته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن المغربية. وأكدت الوزيرة أن السياحة تعتبر عنصرًا أساسيًا في تطوير وإدماج جميع مناطق المغرب ضمن الزخم السياحي الوطني.
وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة الأولى من "قمة عروض المغرب: السياحة والضيافة والاستثمار"، أشارت عمور إلى أن المغرب يطمح لأن يكون من بين أفضل 15 وجهة سياحية عالمية بحلول عام 2030. ويهدف البلد إلى استقطاب 26 مليون سائح سنويًا من خلال خارطة طريق تركز على خمس أولويات رئيسية، هي: تطوير عروض سياحية قائمة على التجارب بدلاً من الوجهات، زيادة القدرة الجوية بنسبة 20 بالمئة سنويًا، تحفيز التسويق والترويج، تشجيع الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية لدعم هذا النمو.
كما أكدت الوزيرة أن المغرب يعمل على توسيع التغطية الصحية وتحسين الأجور، مما يخلق قاعدة مستقرة وشاملة لمواكبة هذا التحول. وأشارت إلى أن هذه الجهود تساهم في بناء قاعدة مستدامة لدعم النمو في قطاع السياحة.
وأوضحت عمور أيضًا أن تنظيم كأس العالم 2030، الذي تشارك فيه المغرب مع إسبانيا والبرتغال، يمثل فرصة غير مسبوقة. حيث سيسلط هذا الحدث الضوء على البنية التحتية للمغرب، وغناه الثقافي، وصورته الدولية، مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة.
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