جازان تعزز الوعي بالفنون التقليدية

(MENAFN
- Al Watan)
تطلق منطقة جازان اليوم، ضمن فعالياتها الترفيهية المتنوعة لشتاء جازان 25، بالشراكة والتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث)، شارة انطلاق ((باص الحِرفي))، وذلك في تجربة جديدة تقدم لأهالي وزوار المنطقة، لرفع الوعي بالفنون التقليدية، والتعريف بها، وتمكين الحرفين، وستستمر 3 أيام.
وأكد أمين منطقة جازان المشرف العام على موسم شتاء جازان، المهندس يحيى الغزواني، حرص القائمين على استضافة الفعاليات الترفيهية والثقافية والأدبية المتنوعة، وتوفير تجارب مختلفة لأهالي وزوار المنطقة، وعقد الشراكات مع الجهات والهيئات، ومن ذلك الشراكة مع المعهد الملكي للفنون التقليدية عبر استضافة ((باص الحرفي))، مشيرا إلى أن زوار وأهالي منطقة جازان على موعد مع تجربة فريدة للتعرف على الفنون التقليدية والحرفية، ومشاهدة الفعاليات التفاعلية، ومسيرة العروض الأدائية، وورش العمل الإبداعية عبر فعالية ((باص الحرفي)) بجوار القرية التراثية، وذلك بدءا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً من مساء الخميس.
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