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جازان تعزز الوعي بالفنون التقليدية

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تطلق منطقة جازان اليوم، ضمن فعالياتها الترفيهية المتنوعة لشتاء جازان 25، بالشراكة والتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث)، شارة انطلاق ((باص الحِرفي))، وذلك في تجربة جديدة تقدم لأهالي وزوار المنطقة، لرفع الوعي بالفنون التقليدية، والتعريف بها، وتمكين الحرفين، وستستمر 3 أيام.
وأكد أمين منطقة جازان المشرف العام على موسم شتاء جازان، المهندس يحيى الغزواني، حرص القائمين على استضافة الفعاليات الترفيهية والثقافية والأدبية المتنوعة، وتوفير تجارب مختلفة لأهالي وزوار المنطقة، وعقد الشراكات مع الجهات والهيئات، ومن ذلك الشراكة مع المعهد الملكي للفنون التقليدية عبر استضافة ((باص الحرفي))، مشيرا إلى أن زوار وأهالي منطقة جازان على موعد مع تجربة فريدة للتعرف على الفنون التقليدية والحرفية، ومشاهدة الفعاليات التفاعلية، ومسيرة العروض الأدائية، وورش العمل الإبداعية عبر فعالية ((باص الحرفي)) بجوار القرية التراثية، وذلك بدءا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً من مساء الخميس.

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