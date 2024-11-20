مناطق الجنوب أقل البالغين تدخينا

(MENAFN
- Al Watan)
قاطعت إناث منطقتي نجران والباحة البالغات 15 سنة فأكثر التدخين نهائيا، وسجلت مناطق الجنوب عسير، وجازان، ونجران، والباحة، إلى جانب القصيم، والرياض أقل مناطق المملكة تدخينا للبالغين، في وقت سيطر تدخين البالغين لأنواع التبغ على الفئة العمرية من 35-44 سنة بـ15% كأكثر الفئات العمرية تدخينا للتبغ.
الأكثر تدخينا
كشف تقرير المحددات الصحية للعام الحالي 2024، أكثر البالغين ( 15 سنة فأكثر) المدخنين لأنواع التبغ، وبلغ إجمالي البالغين السعوديين المدخنين 10.6%، وفاق البالغون الذكور المدخنون البالغات الإناث المدخنات بـ20% للذكور مقابل 2% إناث بالغات مدخنات، وتصدرت منطقة تبوك أكثر المناطق تدخينا بـ21%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ16%، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ14.5%، وجاءت مكة المكرمة رابعا بـ11.5%، والمدينة المنورة خامسا بـ10.7%، والجوف سادسا بـ10%.
أقل المناطق
سجلت منطقة نجران أقل مناطق المملكة تدخينا للبالغين بـ3%، وحلت عسير ثانيا بـ4%، وجازان ثالثا بـ8%، والقصيم رابعا بـ8%، والباحة خامسا بـ9%، والرياض سادسا بـ9.5%.
تدخين الذكور
استحوذ ذكور تبوك البالغين على النصيب الأكبر من تدخين التبغ بـ38%، وحل ذكور الحدود الشمالية ثانيا بـ31%، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ26%، والجوف رابعا بـ21%، والمدينة المنورة خامسا بـ20.5%، بينما سجل ذكور نجران البالغين أقل الذكور البالغين تدخينا بـ6%، وحل ذكور عسير ثانيا بـ8%، وذكور جازان ثالثا بـ15%، وذكور القصيم رابعا بـ17%، وذكور الرياض خامسا بـ18%.
تدخين الإناث
سجلت إناث تبوك أكثر الإناث تدخينا على مستوى المملكة بـ4%، وحلت إناث مكة ثانيا بـ3.2%، وإناث الشرقية ثالثا بـ2.6%، وإناث المدينة المنورة رابعا بـ1.3%، وإناث جازان خامسا بـ1%، وحصدت إناث منطقتي نجران والباحة صفر تدخين للبالغات الإناث، وإناث القصيم ثانيا بـ0.1%، وتساوت إناث الجوف وعسير ثالثا بـ0.2%، وإناث الشمالية وحائل رابعا بـ0.6%، وإناث جازان خامسا بـ1%.
أكثر الفئات
سيطرت الفئة العمرية من 35-44 سنة على أكثر الفئات العمرية تدخينا للبالغين بـ15%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ14%، ومن 45-54 سنة ثالثا بـ11%، ومن 55-64 سنة رابعا بـ8%، والفئة العمرية من 15-24 سنة خامسا بـ7%.
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