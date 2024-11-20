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مناطق الجنوب أقل البالغين تدخينا

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) قاطعت إناث منطقتي نجران والباحة البالغات 15 سنة فأكثر التدخين نهائيا، وسجلت مناطق الجنوب عسير، وجازان، ونجران، والباحة، إلى جانب القصيم، والرياض أقل مناطق المملكة تدخينا للبالغين، في وقت سيطر تدخين البالغين لأنواع التبغ على الفئة العمرية من 35-44 سنة بـ15% كأكثر الفئات العمرية تدخينا للتبغ.
الأكثر تدخينا
كشف تقرير المحددات الصحية للعام الحالي 2024، أكثر البالغين ( 15 سنة فأكثر) المدخنين لأنواع التبغ، وبلغ إجمالي البالغين السعوديين المدخنين 10.6%، وفاق البالغون الذكور المدخنون البالغات الإناث المدخنات بـ20% للذكور مقابل 2% إناث بالغات مدخنات، وتصدرت منطقة تبوك أكثر المناطق تدخينا بـ21%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ16%، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ14.5%، وجاءت مكة المكرمة رابعا بـ11.5%، والمدينة المنورة خامسا بـ10.7%، والجوف سادسا بـ10%.
أقل المناطق
سجلت منطقة نجران أقل مناطق المملكة تدخينا للبالغين بـ3%، وحلت عسير ثانيا بـ4%، وجازان ثالثا بـ8%، والقصيم رابعا بـ8%، والباحة خامسا بـ9%، والرياض سادسا بـ9.5%.
تدخين الذكور
استحوذ ذكور تبوك البالغين على النصيب الأكبر من تدخين التبغ بـ38%، وحل ذكور الحدود الشمالية ثانيا بـ31%، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ26%، والجوف رابعا بـ21%، والمدينة المنورة خامسا بـ20.5%، بينما سجل ذكور نجران البالغين أقل الذكور البالغين تدخينا بـ6%، وحل ذكور عسير ثانيا بـ8%، وذكور جازان ثالثا بـ15%، وذكور القصيم رابعا بـ17%، وذكور الرياض خامسا بـ18%.
تدخين الإناث
سجلت إناث تبوك أكثر الإناث تدخينا على مستوى المملكة بـ4%، وحلت إناث مكة ثانيا بـ3.2%، وإناث الشرقية ثالثا بـ2.6%، وإناث المدينة المنورة رابعا بـ1.3%، وإناث جازان خامسا بـ1%، وحصدت إناث منطقتي نجران والباحة صفر تدخين للبالغات الإناث، وإناث القصيم ثانيا بـ0.1%، وتساوت إناث الجوف وعسير ثالثا بـ0.2%، وإناث الشمالية وحائل رابعا بـ0.6%، وإناث جازان خامسا بـ1%.
أكثر الفئات
سيطرت الفئة العمرية من 35-44 سنة على أكثر الفئات العمرية تدخينا للبالغين بـ15%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ14%، ومن 45-54 سنة ثالثا بـ11%، ومن 55-64 سنة رابعا بـ8%، والفئة العمرية من 15-24 سنة خامسا بـ7%.

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