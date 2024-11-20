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تاليسكا يصعب موقف النصر

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى النصر ضربة موجعة، بإصابة محترفه البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل أيام من مباراته أمام القادسية.
وخضع تاليسكا، لاختبارات طبية، أمس، من أجل تحديد إمكانية مشاركته أمام القادسية.
وأشارت مصادر إلى أن المهاجم البرازيلي التحق بالتدريبات الجماعية منذ الجمعة الماضي، لكنه عانى من آلام في العضلة الأمامية، موضع إصابته، ما اضطره إلى العودة للعيادة من أجل إجراء جلسات علاجية.
وكان مدرب العالمي الإيطالي ستيفانو بيولي، اضطر إلى استبدال تاليسكا من مواجهة الرياض في الدوري، بعد أن شعر بآلام في عضلة الفخذ.

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