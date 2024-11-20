تاليسكا يصعب موقف النصر

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى النصر ضربة موجعة، بإصابة محترفه البرازيلي أندرسون تاليسكا، قبل أيام من مباراته أمام القادسية.
وخضع تاليسكا، لاختبارات طبية، أمس، من أجل تحديد إمكانية مشاركته أمام القادسية.
وأشارت مصادر إلى أن المهاجم البرازيلي التحق بالتدريبات الجماعية منذ الجمعة الماضي، لكنه عانى من آلام في العضلة الأمامية، موضع إصابته، ما اضطره إلى العودة للعيادة من أجل إجراء جلسات علاجية.
وكان مدرب العالمي الإيطالي ستيفانو بيولي، اضطر إلى استبدال تاليسكا من مواجهة الرياض في الدوري، بعد أن شعر بآلام في عضلة الفخذ.
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