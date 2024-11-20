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محاولات تركية لخطف نجوم الاتفاق

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يقترب لاعب وسط الاتفاق، الإيفواري سيكو فوفانا من مغادرة الكوماندوز، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، يمتلكان مجموعة عروض تركية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
ورغم أن إدارة الاتفاق لم تحسم الموقف النهائي بشأن الثنائي، لكن احتمالية رحيلهما تبدو قائمة، إلى جانب الثنائي، الجامايكي ديماراي جراي والبرازيلي فيتينهو.
ويرغب المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في قيد المدافع الاسكتلندي جاكي هيندري، وذلك بعدما تم رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة.

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