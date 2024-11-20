محاولات تركية لخطف نجوم الاتفاق

(MENAFN
- Al Watan)
يقترب لاعب
وسط الاتفاق، الإيفواري سيكو فوفانا من مغادرة الكوماندوز، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، يمتلكان مجموعة عروض تركية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
ورغم أن إدارة الاتفاق لم تحسم الموقف النهائي بشأن الثنائي، لكن احتمالية رحيلهما تبدو قائمة، إلى جانب الثنائي، الجامايكي ديماراي جراي والبرازيلي فيتينهو.
ويرغب المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في قيد المدافع الاسكتلندي جاكي هيندري، وذلك بعدما تم رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة.
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