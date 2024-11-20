عوار يعود للعميد

(MENAFN
- Al Watan)
تأكدت جاهزية نجم الاتحاد، الجزائري حسام عوار، قبل مباراة
فريقه أمام الفتح، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان عوار غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساق، وغيبته أيضا عن العطلة الدولية الأخيرة.
وبات عوار جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي بعدما كان قد أنهى البرنامج التأهيلي البدني الذي خضع له الفترة الماضية.
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