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عوار يعود للعميد

11/20/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكدت جاهزية نجم الاتحاد، الجزائري حسام عوار، قبل مباراة فريقه أمام الفتح، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان عوار غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساق، وغيبته أيضا عن العطلة الدولية الأخيرة.
وبات عوار جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي بعدما كان قد أنهى البرنامج التأهيلي البدني الذي خضع له الفترة الماضية.

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