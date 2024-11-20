عودة روشن طموحات مختلفة وأهداف مشتركة

(MENAFN
- Al Watan)
تعود عجلة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للدوران مجددا، بمنافسات الجولة الـ11 للدوري، التي تنطلق غدا، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، بعد فترة توقف دولية دامت لما يقارب الأسبوعين، وستكون أمام أندية الدوري
الـ18 تحديات كبرى، من أجل تسجيل نتائج إيجابية، سواء في صراع المقدمة أو الوسط أو حتى قاع الترتيب ومعركة الهروب من
عقبات صعبة
تنطلق الجولة المهمة للغاية التي تمثل انقضاء ثلث الدوري غدا بـ3 مباريات
مهمة للغاية، فالأهلي المتذبذب محليا سيحل ضيفا على الفيحاء المترنح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وسيكون قلعة الكؤوس مطالبا بالانتصار من أجل تحسين موقعه في الدوري وإنهاء مسلسل التذبذب في النتائج محليا، على عكس حضوره المميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يبحث الفهود عن ذاته وعن انتصار يبدأ به رحلة الهروب من مراكز الهبوط.وسيواجه النصر عقبة صعبة للغاية عندما يستضيف نظيره القادسية المتألق على ملعب الأول بارك، وكلا الفريقين سيكونان أمام تحد قوي من أجل الاستمرار في المنافسة وعدم التعثر مجددا. أما الشباب الذي ظهر بشكل مغاير هذا الموسم فسيحل ضيفا ثقيلا للغاية على الأخدود الساعي إلى عدم التراجع مجددا إلى قاع الترتيب والابتعاد من الخطر. ويمني الليث النفس بأن تستمر انتصاراته من أجل البقاء في دائرة المنافسة وعدم التراجع، فيما أسود نجران يأملون في أن تستمر الصحوة من أجل عدم العودة إلى مراكز الهبوط.
مواصلة السلسلة
متصدر الدوري الهلال سيحل السبت المقبل، ضيفا مزعجا وقويا على الخليج، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في لقاء يطمح من خلاله الزعيم إلى مواصلة تكسير أرقامه القياسية التي يصعب كسرها في القريب العاجل، بينما ينشد الدانة استمرار التواجد الجيد في وسط الترتيب وتسجيل نتيجة رائعة يوقف معها أرقام الهلال التاريخية. وفي مكة المكرمة لا مجال أمام الوحدة الذي يستضيف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضيفا متأرجح النتائج هذا الموسم هو التعاون الباحث عن نتيجة تعيده للانتصارات والتقدم نحو مراكز المنافسة. ويريد الرائد تعويض سقوطه قبل التوقف وترميم صفوفه، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية نظيره العروبة الذي يأمل هو الآخر في أن يستعيد توازنه، وأن يحجز مقعدا مناسبا بعيدا عن الوقوع في خطر المنافسة على الهروب من شبح مراكز الهبوط.
عدم التفريط
وتختتم، الأحد المقبل، منافسات الجولة بـ3 مواجهات صعبة للغاية، تعني نتائجها للفرق المتقابلة الكثير، فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، سيبحث الوصيف الاتحاد عن انتصار هو الـ11 له هذا الموسم، من أجل التمسك بالوصافة، إن لم يتمكن من استعادة الصدارة التي فقدها منذ الجولة الرابعة، وتأكيد أنه منافس قوي على اللقب، حينما يستضيف متذيل الترتيب الفتح، الساعي للخروج من المأزق الكبير الذي وجد نفسه فيه منذ بداية الدوري، ومن ثم تسجيل انتصار سيكون الثاني له هذا الموسم يبدأ معه رحلة الابتعاد عن القاع الذي سيؤدي به إلى دوري الدرجة الأولى. وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتطلع ضمك إلى استمرار انتصاراته الأخيرة وعدم التراجع مجددا، عندما يستضيف الخلود الطامح إلى تحسين موقفه في مناطق الدفء وعدم التراجع للخلف، لا سيما وأن المشوار ما زال طويلا. وفي موقعة صعبة للطرفين يلتقي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياض والاتفاق، الساعيان إلى ترتيب أوراقهما والعودة للانتصارات، فمدرسة الوسطى يأمل في البحث عن انتصار غاب عنه آخر 3 جولات، والكوماندوز يريد إيقاف مسلسل التراجع الخطير منذ الجولة الرابعة.
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