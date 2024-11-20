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عودة روشن طموحات مختلفة وأهداف مشتركة

11/20/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود عجلة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للدوران مجددا، بمنافسات الجولة الـ11 للدوري، التي تنطلق غدا، وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، بعد فترة توقف دولية دامت لما يقارب الأسبوعين، وستكون أمام أندية الدوري الـ18 تحديات كبرى، من أجل تسجيل نتائج إيجابية، سواء في صراع المقدمة أو الوسط أو حتى قاع الترتيب ومعركة الهروب من

عقبات صعبة
تنطلق الجولة المهمة للغاية التي تمثل انقضاء ثلث الدوري غدا بـ3 مباريات مهمة للغاية، فالأهلي المتذبذب محليا سيحل ضيفا على الفيحاء المترنح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وسيكون قلعة الكؤوس مطالبا بالانتصار من أجل تحسين موقعه في الدوري وإنهاء مسلسل التذبذب في النتائج محليا، على عكس حضوره المميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يبحث الفهود عن ذاته وعن انتصار يبدأ به رحلة الهروب من مراكز الهبوط.وسيواجه النصر عقبة صعبة للغاية عندما يستضيف نظيره القادسية المتألق على ملعب الأول بارك، وكلا الفريقين سيكونان أمام تحد قوي من أجل الاستمرار في المنافسة وعدم التعثر مجددا. أما الشباب الذي ظهر بشكل مغاير هذا الموسم فسيحل ضيفا ثقيلا للغاية على الأخدود الساعي إلى عدم التراجع مجددا إلى قاع الترتيب والابتعاد من الخطر. ويمني الليث النفس بأن تستمر انتصاراته من أجل البقاء في دائرة المنافسة وعدم التراجع، فيما أسود نجران يأملون في أن تستمر الصحوة من أجل عدم العودة إلى مراكز الهبوط.
مواصلة السلسلة
متصدر الدوري الهلال سيحل السبت المقبل، ضيفا مزعجا وقويا على الخليج، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في لقاء يطمح من خلاله الزعيم إلى مواصلة تكسير أرقامه القياسية التي يصعب كسرها في القريب العاجل، بينما ينشد الدانة استمرار التواجد الجيد في وسط الترتيب وتسجيل نتيجة رائعة يوقف معها أرقام الهلال التاريخية. وفي مكة المكرمة لا مجال أمام الوحدة الذي يستضيف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضيفا متأرجح النتائج هذا الموسم هو التعاون الباحث عن نتيجة تعيده للانتصارات والتقدم نحو مراكز المنافسة. ويريد الرائد تعويض سقوطه قبل التوقف وترميم صفوفه، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية نظيره العروبة الذي يأمل هو الآخر في أن يستعيد توازنه، وأن يحجز مقعدا مناسبا بعيدا عن الوقوع في خطر المنافسة على الهروب من شبح مراكز الهبوط.
عدم التفريط
وتختتم، الأحد المقبل، منافسات الجولة بـ3 مواجهات صعبة للغاية، تعني نتائجها للفرق المتقابلة الكثير، فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، سيبحث الوصيف الاتحاد عن انتصار هو الـ11 له هذا الموسم، من أجل التمسك بالوصافة، إن لم يتمكن من استعادة الصدارة التي فقدها منذ الجولة الرابعة، وتأكيد أنه منافس قوي على اللقب، حينما يستضيف متذيل الترتيب الفتح، الساعي للخروج من المأزق الكبير الذي وجد نفسه فيه منذ بداية الدوري، ومن ثم تسجيل انتصار سيكون الثاني له هذا الموسم يبدأ معه رحلة الابتعاد عن القاع الذي سيؤدي به إلى دوري الدرجة الأولى. وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يتطلع ضمك إلى استمرار انتصاراته الأخيرة وعدم التراجع مجددا، عندما يستضيف الخلود الطامح إلى تحسين موقفه في مناطق الدفء وعدم التراجع للخلف، لا سيما وأن المشوار ما زال طويلا. وفي موقعة صعبة للطرفين يلتقي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياض والاتفاق، الساعيان إلى ترتيب أوراقهما والعودة للانتصارات، فمدرسة الوسطى يأمل في البحث عن انتصار غاب عنه آخر 3 جولات، والكوماندوز يريد إيقاف مسلسل التراجع الخطير منذ الجولة الرابعة.

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