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بلدي الشمالية يقر مقترحا لعمل الكراجات من السابعة صباحا حتى السابعة مساء فقط

11/20/2024 7:17:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬العضو‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬دراج‭ ‬بتحديد‭ ‬أوقات‭ ‬فتح‭ ‬وغلق‭ ‬الكراجات‭ ‬والورش‭ ‬والأنشطة‭ ‬المقلقة‭ ‬للراحة‭ ‬وسط‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أحياء‭ ‬ومناطق‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬وفقاً‭ ‬للأسباب‭ ‬والمبررات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المقترح‭. ‬

وفي‭ ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬حدد‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬صباحاً‭ ‬إلى‭ ‬1‭:‬00‭ ‬ظهراً‭ ‬ومن‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭ ‬عصراً‭ ‬إلى‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬531،515،‭ ‬539‭ ‬بمجمع‭ ‬905‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬المنعقد‭ ‬أمس‭.‬

واستند‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬الأوقات‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الكراجات‭ ‬والورش‭ ‬والأنشطة‭ ‬المقلقة‭ ‬للراحة‭ ‬وسط‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬أو‭ ‬الأحياء‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الإزعاج‭ ‬والضوضاء‭ ‬ويخفف‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬الضوضائي‭ ‬والبيئي‭.‬

وأكد‭ ‬المقترح‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬أوقات‭ ‬فتح‭ ‬وغلق‭ ‬هذه‭ ‬الكراجات‭ ‬وهو‭ ‬حل‭ ‬مؤقت،‭ ‬حيث‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬لوجود‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬وهذه‭ ‬الحلول‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬تلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭. ‬كما‭ ‬احتوى‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬لقاءات‭ ‬واجتماعات‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬ومناقشة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬لمواجهة‭ ‬انتشار‭ ‬الحشرات‭ ‬والبعوض‭ ‬ومكافحة‭ ‬القوارض‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬المقبل‭ ‬بحضور‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

واستعراض‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬بشأن‭ ‬اقتراح‭ ‬تخصيص‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬للعائلات‭ ‬فقط‭ ‬بحديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬واقتراح‭ ‬استثناء‭ ‬طلبات‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬من‭ ‬شرط‭ ‬تحويل‭ ‬الوثائق‭ ‬إلى‭ ‬مترية‭ ‬لإصدار‭ ‬رخصة‭ ‬ترميم‭ ‬في‭ ‬البلدية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬منفذ‭ (‬مخرج‭) ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬رقم‭ (‬964‭) ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بمدينة‭ ‬خليفة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬ومقترح‭ ‬عمل‭ ‬بوابة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الخلفية‭ ‬لمدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بمجمع‭ ‬رقم‭ (‬925‭) ‬ومقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬إضافية‭ ‬لصيانة‭ ‬متطلبات‭ ‬زيادة‭ ‬عمليات‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

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