بلدي الشمالية يقر مقترحا لعمل الكراجات من السابعة صباحا حتى السابعة مساء فقط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
وافق مجلس بلدي الشمالية بالإجماع على مقترح العضو محمد حسين دراج بتحديد أوقات فتح وغلق الكراجات والورش والأنشطة المقلقة للراحة وسط الأحياء السكنية أو تلك القريبة منها في جميع أحياء ومناطق الدائرة الرابعة وذلك من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً وفقاً للأسباب والمبررات الواردة في دراسة المقترح.
وفي الدائرة الخامسة حدد الوقت من الساعة 7:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً ومن الساعة 3:00 عصراً إلى 7:00 مساءً وذلك في الطرق 531،515، 539 بمجمع 905 بالرفاع الشرقي. جاء ذلك في اجتماع المجلس المنعقد أمس.
واستند المقترح إلى أن تحديد الأوقات في عمل الكراجات والورش والأنشطة المقلقة للراحة وسط المناطق السكنية أو الأحياء القريبة منها يسهم في تقليل الإزعاج والضوضاء ويخفف من الازدحامات المرورية في تلك المناطق ويقلل من التلوث الضوضائي والبيئي.
وأكد المقترح أن تحديد أوقات فتح وغلق هذه الكراجات وهو حل مؤقت، حيث أوصت اللجنة الفنية بضرورة إيجاد حلول جذرية لوجود هذه الأنشطة في الأحياء السكنية أو تلك القريبة منها وهذه الحلول تكمن في نقل تلك الأنشطة إلى مناطق بعيدة عن الأحياء السكنية. كما احتوى الاجتماع على استعراض لقاءات واجتماعات رئيس المجلس البلدي ومناقشة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة انتشار الحشرات والبعوض ومكافحة القوارض خلال موسم الأمطار المقبل بحضور المختصين من وزارة الصحة وبلدية المنطقة الجنوبية.
واستعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة رقم (19) بشأن اقتراح تخصيص يومي الخميس والجمعة للعائلات فقط بحديقة خليفة الكبرى بالمحافظة الجنوبية واقتراح استثناء طلبات مشروع تنمية المدن والقرى من شرط تحويل الوثائق إلى مترية لإصدار رخصة ترميم في البلدية، إضافة إلى مقترح إنشاء منفذ (مخرج) من مجمع رقم (964) إلى شارع الملك حمد بمدينة خليفة بالمنطقة الجنوبية ومقترح عمل بوابة من الجهة الخلفية لمدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين بالرفاع الشرقي بمجمع رقم (925) ومقترح تخصيص ميزانية إضافية لصيانة متطلبات زيادة عمليات التشجير في المنطقة الجنوبية.
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