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جناحي يحقق المراكز الأولى في بطولتين دوليتين

11/20/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬البطل‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬زياد‭ ‬جناحي‭ ‬إنجازًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬مسيرته‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬بطولتين‭ ‬دوليتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬شارك‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأماكن‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نصف‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬البطل‭ ‬الفلبيني‭ ‬روميليو‭. ‬البطولة‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬لاعبًا‭ ‬دوليًا،‭ ‬ولُعبت‭ ‬وفق‭ ‬النظام‭ ‬السويسري‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سبع‭ ‬جولات،‭ ‬مما‭ ‬أبرز‭ ‬قوة‭ ‬وإصرار‭ ‬جناحي‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬أخرى،‭ ‬أبدع‭ ‬جناحي‭ ‬مجددًا‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مكرر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الجبيل‭ ‬الدولية،‭ ‬متساويًا‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬الفلبيني‭ ‬كالوو‭. ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬استقطبت‭ ‬57‭ ‬لاعبًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الهند،‭ ‬الفلبين،‭ ‬السعودية،‭ ‬مصر،‭ ‬باكستان،‭ ‬والأردن،‭ ‬شهدت‭ ‬تنوعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬وأظهرت‭ ‬مستوى‭ ‬عاليًا‭ ‬من‭ ‬التحدي‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬صرّح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬بورشيد‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬شهادتنا‭ ‬مجروحة‭ ‬في‭ ‬زياد‭ ‬جناحي،‭ ‬فهو‭ ‬مثال‭ ‬للأخلاق‭ ‬الرياضية‭ ‬الرفيعة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنجازاته‭ ‬على‭ ‬الرقعة،‭ ‬يسهم‭ ‬جناحي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكاديميته‭ (‬بوابة‭ ‬الشطرنج‭) ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬دروسًا‭ ‬متخصصة‭ ‬للمهتمين‭ ‬باللعبة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬تأثيرًا‭ ‬خاصًا‭ ‬على‭ ‬مستواي‭ ‬الشخصي‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬لاعبًا‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭: ‬‮«‬عائلة‭ ‬جناحي‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أعمدة‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬شقيقه‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬جناحي‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬ولم‭ ‬يستطع‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬كسر‭ ‬تصنيفه‭ ‬الدولي‭. ‬لكننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬لكسر‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‮»‬‭.‬

في‭ ‬الختام،‭ ‬يتقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬بأسمى‭ ‬التهاني‭ ‬للبطل‭ ‬زياد‭ ‬جناحي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بتمثيل‭ ‬جناحي‭ ‬المتميز‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬لتذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الشطرنجية‭ ‬الواعدة‭.‬

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