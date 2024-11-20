جناحي يحقق المراكز الأولى في بطولتين دوليتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق البطل الدولي البحريني زياد جناحي إنجازًا جديدًا يُضاف إلى مسيرته المتميزة في رياضة الشطرنج، حيث تألق في بطولتين دوليتين أقيمتا في المملكة العربية السعودية. شارك جناحي في بطولة الأماكن الدولية التي أُقيمت في العاصمة الرياض، حيث تمكن من إحراز المركز الثاني بفارق نصف نقطة فقط عن البطل الفلبيني روميليو. البطولة شهدت منافسة شديدة بمشاركة أكثر من 50 لاعبًا دوليًا، ولُعبت وفق النظام السويسري على مدى سبع جولات، مما أبرز قوة وإصرار جناحي على المنافسة حتى الرمق الأخير.
وفي بطولة أخرى، أبدع جناحي مجددًا حيث أحرز المركز الأول مكرر في بطولة الجبيل الدولية، متساويًا مع غريمه الفلبيني كالوو. البطولة التي استقطبت 57 لاعبًا من مختلف الجنسيات، من بينهم لاعبين من الهند، الفلبين، السعودية، مصر، باكستان، والأردن، شهدت تنوعًا كبيرًا في المنافسة وأظهرت مستوى عاليًا من التحدي.
وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرّح الأمين العام للاتحاد البحريني للشطرنج إبراهيم آل بورشيد قائلاً: «شهادتنا مجروحة في زياد جناحي، فهو مثال للأخلاق الرياضية الرفيعة والتميز في الأداء، بالإضافة إلى إنجازاته على الرقعة، يسهم جناحي بشكل كبير في تطوير رياضة الشطرنج في البحرين من خلال أكاديميته (بوابة الشطرنج) التي تقدم دروسًا متخصصة للمهتمين باللعبة. كما أن له تأثيرًا خاصًا على مستواي الشخصي عندما كنت لاعبًا في منتخب البحرين».
وأضاف الأمين العام: «عائلة جناحي تُعد من أعمدة رياضة الشطرنج في البحرين، حيث يتصدر شقيقه د. خالد جناحي قائمة اللاعبين على مستوى المملكة، ولم يستطع أي لاعب حتى الآن كسر تصنيفه الدولي. لكننا نتطلع إلى جيل الذهب لكسر هذا الرقم الذي يحظى بدعم خاص من خلال مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الرياضية التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الواعدة».
في الختام، يتقدم الاتحاد البحريني للشطرنج بأسمى التهاني للبطل زياد جناحي على هذا الإنجاز المشرف، معربًا عن فخره بتمثيل جناحي المتميز لمملكة البحرين، مؤكدًا دعمه الكامل لتذليل الصعاب في مسيرته الشطرنجية الواعدة.
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