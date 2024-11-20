تبرع بـ30 مليون دولار لبرنامج كرة القدم للسيدات بأمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (رويترز): قال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إن ميشيل كانج قطب كرة القدم النسائية ستتبرع بمبلغ 30 مليون دولار للاتحاد الأمريكي للعبة وهو أكبر تبرع على الإطلاق يتم توجيهه الى برامج الفتيات والسيدات في الاتحاد المحلي.
وسيساعد التبرع على مدى السنوات الخمس المقبلة في تعزيز الفرص التنافسية للفتيات والتطور المهني للاعبات، فضلا عن مساندة النساء في أدوار التدريب والتحكيم.
وقالت سيندي بارلو كون رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان «هدية ميشيل كانج ستغير كرة القدم للسيدات والفتيات في الولايات المتحدة. ستؤثر على أجيال من السيدات والفتيات في لعبتنا».
وتأتي هذه التبرعات بعد أشهر فقط من حصول الولايات المتحدة على ميداليتها الذهبية الخامسة في الألعاب الأولمبية، وهي عودة إلى الشكل السابق لأحد أكثر الفرق هيمنة في تاريخ الرياضة بعد أدائها المخيب للآمال في كأس العالم للسيدات 2023.
وبرزت كانج، التي سيشارك فريقها واشنطن سبيريت في المباراة الحاسمة لتحديد الفائز بلقب الدوري الأمريكي للسيدات أمام أورلاندو برايد مطلع الأسبوع المقبل، كواحدة من أكثر الملاك نفوذا في هذه الرياضة.
ودشنت كانج العام الماضي أول مؤسسة تشمل عدة فرق لكرة القدم النسائية تشمل نادي أولمبيك ليون للسيدات من فرنسا ونادي لندن سيتي الإنجليزي.
وقالت كانج إن الاستثمار سيتيح نهجا شاملا لتنمية المواهب، ومضاعفة عدد معسكرات المنتخب الوطني للسيدات وتطوير منصة رقمية لاكتشاف المواهب لضمان «عدم إغفال أي لاعبة موهوبة».
وأضافت أن الولايات المتحدة لا يمكنها الحفاظ على هيمنتها من دون إجراء تغييرات كبيرة على نظام الناشئات لديها، والذي قارنته بشكل لم يصب في مصلحته مع النظامين المعمول بهما في إنجلترا وفرنسا، حتى في ظل تزايد شعبية هذه الرياضة في الولايات المتحدة.
وستوجه كانج استثماراتها أيضا نحو تطوير مهارات المزيد من النساء ليحملن رخصا تدريبية، بهدف مضاعفة العدد من 40 ألفا إلى 80 ألفا في الولايات المتحدة، وتدريب المزيد من الحكمات.
MENAFN20112024000055011008ID1108908820
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.