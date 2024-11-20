تبرع بـ30 مليون دولار لبرنامج كرة القدم للسيدات بأمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬ميشيل‭ ‬كانج‭ ‬قطب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬ستتبرع‭ ‬بمبلغ‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعبة‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬تبرع‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬يتم‭ ‬توجيهه‭ ‬الى‭ ‬برامج‭ ‬الفتيات‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭.‬

وسيساعد‭ ‬التبرع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬التنافسية‭ ‬للفتيات‭ ‬والتطور‭ ‬المهني‭ ‬للاعبات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مساندة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬التدريب‭ ‬والتحكيم‭.‬

وقالت‭ ‬سيندي‭ ‬بارلو‭ ‬كون‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬ميشيل‭ ‬كانج‭ ‬ستغير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬والفتيات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬والفتيات‭ ‬في‭ ‬لعبتنا‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التبرعات‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ميداليتها‭ ‬الذهبية‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وهي‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬الشكل‭ ‬السابق‭ ‬لأحد‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬هيمنة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬بعد‭ ‬أدائها‭ ‬المخيب‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2023‭.‬

وبرزت‭ ‬كانج،‭ ‬التي‭ ‬سيشارك‭ ‬فريقها‭ ‬واشنطن‭ ‬سبيريت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الحاسمة‭ ‬لتحديد‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للسيدات‭ ‬أمام‭ ‬أورلاندو‭ ‬برايد‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الملاك‭ ‬نفوذا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

ودشنت‭ ‬كانج‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أول‭ ‬مؤسسة‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬فرق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬تشمل‭ ‬نادي‭ ‬أولمبيك‭ ‬ليون‭ ‬للسيدات‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬ونادي‭ ‬لندن‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقالت‭ ‬كانج‭ ‬إن‭ ‬الاستثمار‭ ‬سيتيح‭ ‬نهجا‭ ‬شاملا‭ ‬لتنمية‭ ‬المواهب،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬معسكرات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬وتطوير‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬لضمان‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬إغفال‭ ‬أي‭ ‬لاعبة‭ ‬موهوبة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هيمنتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الناشئات‭ ‬لديها،‭ ‬والذي‭ ‬قارنته‭ ‬بشكل‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحته‭ ‬مع‭ ‬النظامين‭ ‬المعمول‭ ‬بهما‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬شعبية‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وستوجه‭ ‬كانج‭ ‬استثماراتها‭ ‬أيضا‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ليحملن‭ ‬رخصا‭ ‬تدريبية،‭ ‬بهدف‭ ‬مضاعفة‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتدريب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحكمات‭.‬

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