شباب الأهلي يتطلع إلى الفوز السابع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬المتصدر‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬تواليا‭ ‬ومعادلة‭ ‬أفضل‭ ‬انطلاقة‭ ‬له‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬السادس‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدر‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ولديه‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬العين،‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الشارقة‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر‭.‬

وسبق‭ ‬لشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬موسمي‭ ‬2013‭-‬2014‭ ‬و2015‭-‬2016،‭ ‬وفي‭ ‬المرتين‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭.‬

ويتطلع‭ ‬المتصدر‭ ‬للفوز‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬مطارديه‭ ‬الشارقة‭ (‬18‭ ‬نقطة‭) ‬والوحدة‭ (‬14‭ ‬نقطة‭) ‬مباراتين‭ ‬صعبتين‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬الخامس‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬والوصل‭ ‬السابع‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضا‭.‬

ويطمح‭ ‬الشارقة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬مشوار‭ ‬تعافيه‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬حيث‭ ‬عوض‭ ‬سريعا‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭. ‬ويأمل‭ ‬الوصل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إيقاف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بفقدانه‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬صاحب‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬السوري‭ ‬عمر‭ ‬خربين‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬أهداف‭.‬

مباراة‭ ‬أولى‭ ‬لجارديم‭ ‬

ويخوض‭ ‬العين‭ ‬الثامن‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬مباراتين‭ ‬مؤجلتين‭ ‬أمام‭ ‬كلباء‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي،‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليوناردو‭ ‬جارديم‭ ‬عندما‭ ‬يفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬أمام‭ ‬العروبة‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬الخميس‭. ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬العين‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬أمام‭ ‬الوحدة‭ (‬1-2‭) ‬ودبا‭ ‬الحصن‭ (‬1-1‭) ‬مما‭ ‬عجل‭ ‬في‭ ‬رحيل‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬وتعيين‭ ‬جارديم‭ ‬مكانه،‭ ‬والذي‭ ‬يعرف‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬جيداً‭ ‬بعدما‭ ‬قاد‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬موسم‭ ‬2022‭- ‬2023‭ ‬للقب‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وقال‭ ‬جارديم‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬مدربا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬أجريت‭ ‬تحليلا‭ ‬مفصلا‭ ‬لأداء‭ ‬العين،‭ ‬وشاهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭ ‬واكتشفت‭ ‬انه‭ ‬ناد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬وآسيا،‭ ‬وأعلم‭ ‬أنني‭ ‬أنتمي‭ ‬لأحد‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية،‭ ‬وسعادتي‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬بقيادة‭ ‬فريق‭ ‬بعراقته‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬عملنا‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬أوضاعنا‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬تقودنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬وإظهار‭ ‬شخصيتنا‭ ‬القوية‭ ‬وطموحنا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬نشارك‭ ‬فيها،‭ ‬وأقربها‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬