شباب الأهلي يتطلع إلى الفوز السابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): يأمل شباب الأهلي المتصدر بتحقيق فوزه السابع تواليا ومعادلة أفضل انطلاقة له عندما يستضيف الاتحاد كلباء السادس غدا الجمعة في المرحلة الثامنة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.
ويتصدر شباب الأهلي الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة هذا الموسم ولديه مباراة مؤجلة مع العين، الترتيب برصيد 18 نقطة بعد ستة انتصارات متتالية، وبفارق الأهداف عن الشارقة الذي لعب مباراة أكثر.
وسبق لشباب الأهلي أن حقق سبعة انتصارات متتالية موسمي 2013-2014 و2015-2016، وفي المرتين أحرز اللقب.
ويتطلع المتصدر للفوز والاستفادة من خوض مطارديه الشارقة (18 نقطة) والوحدة (14 نقطة) مباراتين صعبتين أمام النصر الخامس (13 نقطة) والوصل السابع (9 نقاط) على التوالي الجمعة أيضا.
ويطمح الشارقة إلى مواصلة مشوار تعافيه بعد تعرضه للخسارة الأولى أمام شباب الأهلي 1-2، حيث عوض سريعا بفوز كبير على بني ياس 4-1 في المرحلة الماضية. ويأمل الوصل حامل اللقب إيقاف نزيف النقاط بفقدانه 10 نقاط في آخر 4 مباريات عندما يحل ضيفا على الوحدة صاحب النتائج الجيدة بقيادة متصدر ترتيب الهدافين السوري عمر خربين برصيد 8 أهداف.
مباراة أولى لجارديم
ويخوض العين الثامن (8 نقاط) مع مباراتين مؤجلتين أمام كلباء وشباب الأهلي، مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم عندما يفتتح المرحلة أمام العروبة الثالث عشر قبل الأخير بثلاث نقاط الخميس. ولم يعرف العين طعم الفوز في آخر مباراتين أمام الوحدة (1-2) ودبا الحصن (1-1) مما عجل في رحيل مدربه الأرجنتيني هرنان كريسبو وتعيين جارديم مكانه، والذي يعرف الدوري الإماراتي جيداً بعدما قاد شباب الأهلي موسم 2022- 2023 للقب الثامن في تاريخه.
وقال جارديم «عندما كنت مدربا في الإمارات موسم 2022-2023، أجريت تحليلا مفصلا لأداء العين، وشاهدت العديد من مباريات الفريق واكتشفت انه ناد كبير في الإمارات وآسيا، وأعلم أنني أنتمي لأحد أكبر الأندية، وسعادتي كبيرة للغاية بقيادة فريق بعراقته».
وتابع «عملنا على ترتيب أوضاعنا للظهور بصورة جيدة تقودنا لتحقيق هدفنا والمتمثل في الفوز على العروبة وإظهار شخصيتنا القوية وطموحنا في العودة للمنافسة على كل البطولات التي نشارك فيها، وأقربها بطولة الدوري».
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