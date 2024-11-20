الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان واسع استمر 45 ساعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN/
انسحبت قوات الاحتلال مساء اليوم، من من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان واسع استمر قرابة 45 ساعة.
وارتقى ثمانية مواطنين خلال عدوان الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين، حيث استشهد ثلاثة في قباطية، واثنان في الحارة الشرقية، واستشهد شاب في مخيم جنين، إضافة إلى شهيدين تم احتجاز جثمانيهما.
والشهداء هم رائد عبد الرحمن حنايشة قباطية، وأنور نضال سباعنة، وسليمان عدنان طزازعة من بلدة قباطية، وفراس جاسر، ورامي الهزهوزي من الحي الشرقي، وقصي فراس فرحات من مخيم جنين، وقصي عابد من بلدة
كفرذان، إضافة إلى شهيد مجهول الهوية.
و أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شابين في بلدة كفر دان غرب جنين، واحتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثمانيهما، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى ثلاثة، وفي المحافظة إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى 19 مصابا، خلال العدوان الذي تواصل على مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة لمدة 48 ساعة.
وقال أبو الرب، إن الاحتلال أبلغ باستشهاد شابين-لم تعرف هويتهما بعد- واحتجاز جثمانيهما، بعد قصفه مركبة ومحاصرة منزل بالقرب منها في بلدة كفر دان.
وكانت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مركبة في منطقة "وادي حسن" الواقعة بين بلدتي كفر دان واليامون غرب جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان، وسط تحليق طائرات "الأباتشي" في سماء البلدة.
وأفادت مصادر محلية بجنين بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، مضيفةً أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قريبا من موقع قصف المركبة، وأطلقت قذائف محمولة على الكتف تجاهه.
وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال أحرقت أربع مركبات في منطقة "وادي حسن" خلال محاصرتها المنزل.
وقالت جمعية
الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف تابعة لها في كفر دان، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة قربها.
وأسفر عدوان الاحتلال عن خراب واسع في البنية التحية والشوارع في جنين والمخيم، وحرق منازل ومحلات تجارية، وانقطع التيار الكهربائي وخدمات الانترنت والمياه.
MENAFN20112024000205011050ID1108908707
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