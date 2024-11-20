الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان واسع استمر 45 ساعة

MENAFN - Palestine News )انسحبت قوات الاحتلال مساء اليوم، من من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان واسع استمر قرابة 45 ساعة.

وارتقى ثمانية مواطنين خلال عدوان الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين، حيث استشهد ثلاثة في قباطية، واثنان في الحارة الشرقية، واستشهد شاب في مخيم جنين، إضافة إلى شهيدين تم احتجاز جثمانيهما.

والشهداء هم رائد عبد الرحمن حنايشة قباطية، وأنور نضال سباعنة، وسليمان عدنان طزازعة من بلدة قباطية، وفراس جاسر، ورامي الهزهوزي من الحي الشرقي، وقصي فراس فرحات من مخيم جنين، وقصي عابد من بلدة

كفرذان، إضافة إلى شهيد مجهول الهوية.

و أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شابين في بلدة كفر دان غرب جنين، واحتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثمانيهما، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى ثلاثة، وفي المحافظة إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى 19 مصابا، خلال العدوان الذي تواصل على مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة لمدة 48 ساعة.

وقال أبو الرب، إن الاحتلال أبلغ باستشهاد شابين-لم تعرف هويتهما بعد- واحتجاز جثمانيهما، بعد قصفه مركبة ومحاصرة منزل بالقرب منها في بلدة كفر دان.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مركبة في منطقة "وادي حسن" الواقعة بين بلدتي كفر دان واليامون غرب جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان، وسط تحليق طائرات "الأباتشي" في سماء البلدة.

وأفادت مصادر محلية بجنين بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، مضيفةً أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قريبا من موقع قصف المركبة، وأطلقت قذائف محمولة على الكتف تجاهه.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال أحرقت أربع مركبات في منطقة "وادي حسن" خلال محاصرتها المنزل.

وقالت جمعية

الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف تابعة لها في كفر دان، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة قربها.

وأسفر عدوان الاحتلال عن خراب واسع في البنية التحية والشوارع في جنين والمخيم، وحرق منازل ومحلات تجارية، وانقطع التيار الكهربائي وخدمات الانترنت والمياه.







