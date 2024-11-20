Thursday, 21 November 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان واسع استمر 45 ساعة

11/20/2024 7:10:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN/ انسحبت قوات الاحتلال مساء اليوم، من من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان واسع استمر قرابة 45 ساعة.

وارتقى ثمانية مواطنين خلال عدوان الاحتلال على جنين خلال اليومين الماضيين، حيث استشهد ثلاثة في قباطية، واثنان في الحارة الشرقية، واستشهد شاب في مخيم جنين، إضافة إلى شهيدين تم احتجاز جثمانيهما.

والشهداء هم رائد عبد الرحمن حنايشة قباطية، وأنور نضال سباعنة، وسليمان عدنان طزازعة من بلدة قباطية، وفراس جاسر، ورامي الهزهوزي من الحي الشرقي، وقصي فراس فرحات من مخيم جنين، وقصي عابد من بلدة
كفرذان، إضافة إلى شهيد مجهول الهوية.

و أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد شابين في بلدة كفر دان غرب جنين، واحتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثمانيهما، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة إلى ثلاثة، وفي المحافظة إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى 19 مصابا، خلال العدوان الذي تواصل على مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة لمدة 48 ساعة.

وقال أبو الرب، إن الاحتلال أبلغ باستشهاد شابين-لم تعرف هويتهما بعد- واحتجاز جثمانيهما، بعد قصفه مركبة ومحاصرة منزل بالقرب منها في بلدة كفر دان.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مركبة في منطقة "وادي حسن" الواقعة بين بلدتي كفر دان واليامون غرب جنين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان، وسط تحليق طائرات "الأباتشي" في سماء البلدة.

وأفادت مصادر محلية بجنين بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، مضيفةً أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قريبا من موقع قصف المركبة، وأطلقت قذائف محمولة على الكتف تجاهه.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال أحرقت أربع مركبات في منطقة "وادي حسن" خلال محاصرتها المنزل.

وقالت جمعية
الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف تابعة لها في كفر دان، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة قربها.

وأسفر عدوان الاحتلال عن خراب واسع في البنية التحية والشوارع في جنين والمخيم، وحرق منازل ومحلات تجارية، وانقطع التيار الكهربائي وخدمات الانترنت والمياه.



MENAFN20112024000205011050ID1108908707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث