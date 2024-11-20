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Beyon Solutions توقع اتفاقية شراكة لتعزيز البنية التحتية الشبكية لمجموعة بابكو إنرجيز

11/20/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ - ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ - ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭. ‬وتستهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬دمج‭ ‬حلول‭ ‬سيسكو‭ ‬ضمن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للشبكات‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركات‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬وكفاءة‭ ‬عملياتها‭ ‬الرقمية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬ستقدم‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬خبرتها‭ ‬كمزود‭ ‬معتمد‭ ‬بتصنيف‭ ‬ذهبي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬سيسكو‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجية‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيد‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬والسيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭. ‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عقب‭ ‬التوقيع،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬هدف‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تشاركنا‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأداء‭ ‬العالي‭ ‬والابتكار‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الرقمية‭ ‬لدعمهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائجهم‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬المستدامة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬النمو‭ ‬الرقمي،‭ ‬إذ‭ ‬تمثل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تعكس‭ ‬قدراتنا‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬داخل‭ ‬عمليات‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬كما‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬الرقمي‭
‬لدى‭ ‬المجموعة‭ ‬وكل‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬المتطورة‭ ‬لدى‭ ‬سيسكو‭ ‬والتي‭ ‬بدروها‭ ‬ستضمن‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬قوية‭ ‬وآمنة‭ ‬وفعالة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الأداء‭ ‬العالي‭ ‬لعملياتنا‭ ‬المعقدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭.
‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجِيِز،‭ ‬تقوم‭ ‬بمعالجة‭ ‬3‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬نقطة‭ ‬بيانات‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستشعار‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

وتحدث‭ ‬نيكولاس‭ ‬تون،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬عن‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬باعتبارها‭ ‬جهة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تدير‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬ولتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتنامية‭ ‬لشبكتها،‭ ‬وسوف‭ ‬يقوم‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬بتطوير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تصمم‭ ‬خصيصا‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجِيِز‭ ‬والمبنية‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة‭
‬لتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬وقابلة‭ ‬للتوسع‭. ‬هذا‭ ‬سيمكن‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وكل‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬المثلى‭ ‬عبر‭ ‬شبكتها‮»‬‭.‬

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