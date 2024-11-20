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إصابة شاب برصاص الاحتلال في كفر اللبد شرق طولكرم

11/20/2024 3:13:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN-
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام آليات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في القدم، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا من جهة حاجز "عناب" العسكري شرق طولكرم، وجابت شوارعها الرئيسية، ونشرت دوريات المشاة في منطقة الجبل الجنوبي، وقامت بعمليات تمشيط في المكان، قبل اقتحامها بلدة كفر اللبد المجاورة

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