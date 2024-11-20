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انطلاق أعمال منتدى (الألكسو) الأول للطفولة المبكرة

11/20/2024 2:51:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 20 - 11 (كونا) -- انطلقت أعمال منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اليوم الاربعاء تحت عنوان (جودة مرحلة الطفولة المبكرة وتحويل التعليم ما قبل المدرسي).
ويشارك في هذا المنتدى الذي يستمر يومين مسؤولين وخبراء في مجال الطفولة من الأردن وتونس والعراق وسوريا وسلطنة عمان وقطر وليبيا والمغرب وممثلين من منظمات دولية وهيئات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وذكرت (الألكسو) في بيان لها أن المشاركين اكدوا في اليوم الاول من المنتدى أهمية أن تعتني النظم التعليمية في الدول العربية بالطفولة من حيث جودة التعليم وملائمته لهذه المرحلة العمرية الهامة.
وشددوا على ضرورة العمل على تأمين حصول الأطفال كافة على تربية جيدة ورعاية شاملة من خلال اعتماد السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك.
ودعا المنتدى إلى تعزيز السياسات والأطر التشريعية عبر إنشاء أنظمة فعالة تلزم مؤسسات الطفولة الصغرى باحترام معايير الجودة وتوفير بيئات آمنة ومحفزة للأطفال.
يذكر أن (الألكسو) تعمل على التنسيق بين الدول العربية في تنمية التعليم والتربية والطفولة المبكرة.(النهاية)

ش ب م / س ع م




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