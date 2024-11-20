انطلاق أعمال منتدى (الألكسو) الأول للطفولة المبكرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 20 - 11 (كونا) -- انطلقت أعمال منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكرة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اليوم الاربعاء تحت عنوان (جودة مرحلة الطفولة المبكرة وتحويل التعليم
ما قبل المدرسي).
ويشارك في هذا المنتدى الذي يستمر يومين مسؤولين وخبراء في مجال الطفولة من الأردن وتونس والعراق وسوريا وسلطنة عمان وقطر وليبيا والمغرب وممثلين من منظمات دولية وهيئات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وذكرت (الألكسو) في بيان لها أن المشاركين اكدوا في اليوم الاول من المنتدى أهمية أن تعتني النظم التعليمية في الدول العربية بالطفولة من حيث جودة التعليم وملائمته لهذه المرحلة العمرية الهامة.
وشددوا على ضرورة العمل على تأمين حصول الأطفال كافة على تربية جيدة ورعاية شاملة من خلال اعتماد السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك.
ودعا المنتدى إلى تعزيز السياسات والأطر التشريعية عبر إنشاء أنظمة فعالة تلزم مؤسسات الطفولة الصغرى باحترام معايير الجودة وتوفير بيئات آمنة ومحفزة للأطفال.
يذكر أن (الألكسو) تعمل على التنسيق بين الدول العربية في تنمية التعليم والتربية والطفولة المبكرة.(النهاية)
ش ب م / س ع م
MENAFN20112024000071011013ID1108907951
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