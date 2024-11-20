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وزير الداخلية: الأجهزة الأمنية تواجه تحديات في الجريمة المستجدة

11/20/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في دولة قطر، اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية.
وقد ألقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال الاجتماع كلمة ثمن فيها ما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، وكذلك الجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع.
وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والإستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
إثر ذلك ناقش وزراء الداخلية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج

MENAFN20112024000089011017ID1108907834

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