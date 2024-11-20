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هدنة لبنان يعرقلها طلب إسرائيل بقاء قدرتها الاستخباراتية

11/20/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده تصر على حقها في التحرك عسكريًا ضد حزب الله في أي اتفاق لإنهاء القتال في لبنان.
ومن المرجح أن تنظر الحكومة اللبنانية إلى أي طلب من هذا القبيل باعتباره انتهاكا لسيادتها، مما يعقد الجهود الرامية إلى إنهاء أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله والذي اندلع إلى حرب شاملة في سبتمبر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إن ((الشرط لأي تسوية سياسية في لبنان هو الحفاظ على القدرة الاستخباراتية والحفاظ على حق (الجيش الإسرائيلي) في التصرف وحماية مواطني إسرائيل من حزب الله)).
ودعا المسؤولون اللبنانيون الذين يتوسطون بين إسرائيل وحزب الله إلى العودة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين الجانبين.
ويدعو القرار مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية إلى الانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب لبنان والتي يحرسها جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة والقوات اللبنانية.
جولة ثانية
وأجرى المبعوث الأمريكي آموس هوشتاين، الذي قضى أشهرا في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار، جولة ثانية من المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الذي كان يتوسط نيابة عنهم.
وقال هوكشتاين للصحفيين إن المحادثات حققت ((تقدمًا إضافيا))، وإنه سيتوجه إلى
إسرائيل ((لمحاولة إنهاء هذه المحادثات، إذا استطعنا)). ورفض الكشف عن النقاط العالقة.

الجيش اللبناني
وبين الجيش اللبناني في بيان إن جنديا من الجيش قُتل في غارة جوية إسرائيلية أصابت مركبته على الطريق الذي يربط بين برج الملوك والقلعة في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقارير.
وقبل ذلك بيوم، قُتل ثلاثة عسكريين في غارة جوية استهدفت موقعاً للجيش في بلدة الصرفند القريبة من مدينة صيدا الساحلية.
وقال وسام خليفة، أحد سكان الصرفند الذي يسكن بجوار نقطة الجيش وأصيب في الغارة، إنه شعر بالصدمة من استهدافها.
وقال ((إنها منطقة سكنية آمنة. لا يوجد هنا أي شيء على الإطلاق)) من شأنه أن يشكل هدفًا.
ولم يكن الجيش اللبناني مشاركًا فعالًا في القتال بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله اللبنانية على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، لكن أكثر من 40 جنديا قتلوا في الصراع.
وفي المجمل، قُتل أكثر من 3500 شخص في لبنان منذ 8 أكتوبر2023، الغالبية العظمى منهم خلال الشهرين الماضيين.
وإصابة 15 ألف آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.
كما أدت الحرب إلى نزوح ما يقرب من 1.2 مليون شخص، أو ربع سكان لبنان.
الهدنة الحالية بين لبنان وإسرائيل:
تمثل اتفاقًا مؤقتًا يهدف إلى تخفيف التوترات على الحدود ومنع التصعيد إلى نزاع أوسع.

أهم ملامح هذه الهدنة تشمل:
1. وقف الأعمال العدائية
تتوقف إسرائيل عن القصف الجوي والبري، مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود.
2. مدة الهدنة
مقترح الهدنة الحالي يمتد 21 يومًا، ويهدف إلى منح الأطراف مهلة للتفاوض على حلول دائمة بناءً على قرارات مجلس الأمن، مثل القرار 1701 الذي ينص على خلو جنوب لبنان من السلاح الثقيل غير التابع للجيش اللبناني
3. جهود دولية
المبادرة تقودها الولايات المتحدة وفرنسا بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتشجيع الطرفين على الدخول في حوار دبلوماسي لحل النزاع طويل الأمد
ولا يزال الاتفاق في مراحله الأولية، مع استمرار النقاشات بشأن البنود التفصيلية والمخاوف من انهيار الهدنة نتيجة لأي تصعيد غير متوقع.

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