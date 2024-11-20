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800 مليار قيمة المنافسات المتطابقة مع آليات المحتوى المحلي

11/20/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت، اليوم، أعمال منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية تحت شعار ((شراكات لتنمية مستدامة)) في الرياض.
وأكد وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي بندر الخريف، خلال منتدى المحتوى المحلي، أن قيمة المنافسات المنطبقة عليها آليات المحتوى المحلي بلغت منذ بدء تفعيلها قرابة 800 مليار ريال.
كما أوضح الخريف، أن الهيئة عملت على تمكين الصناعة الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية، ساهمت في ارتفاع المصانع إلى 6100 مصنع.
التنويع الاقتصادي
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن الهدف الأساسي من رؤية المملكة 2030 هو التنويع الاقتصادي لمصادر النمو من خلال إيجاد بيئة داعمة في توفير منتجات وخدمات تنافس في الأسواق الخارجية، لا سيما أن المحتوى المحلي يؤدي دورًا محوريًا في مرونة الاقتصاد ومرونة الاستجابة لأي تحديات قد تحدث مستقبلًا.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030 ضمن منتدى المحتوى المحلي المقام في مدينة الرياض، ((إن زيادة الصادرات تساعدنا في تنويع مصادر النمو، ونريد أن يكون النمو من خلال مصادر أخرى غير النفط، وقنوات أخرى غير المالية العامة، وذلك يساعدنا في نمو القطاع الخاص ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وظائف مستدامة))، مشيرًا إلى أن نقل المعرفة يشكل أهمية عالية في المحتوى المحلي، ويساعد على ديمومة تنويع الاقتصاد.
دعم المشروعات
بدوره، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الدور الكبير الذي يؤديه المحتوى المحلي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي وإيجاد فرص عمل مستدامة للسعوديين، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح خلال مشاركته في ذات الجلسة، أن هناك خطوات رئيسة تعتمد عليها الوزارة، تتضمن إنشاء وحدات وفرق متخصصة لمتابعة تنفيذ اللوائح والإرشادات الخاصة بهيئة المحتوى المحلي، مؤكدًا أهمية تفعيل المبادرات التي تزيد من نسب المحتوى المحلي في المشروعات، مما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن مبادرات الوزارة تسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك مشروعات جودة الحياة والبنية التحتية، ومن المبادرات البارزة التي ناقشها، تضمين شهادة المحتوى المحلي معيارا اختياريا عند تقييم وتصنيف المنشآت؛ بهدف تحفيز استخدام المنتجات الوطنية والمصانع المحلية.
وأبان أن الوزارة تعمل على إضافة رمز الاستجابة السريعة QR Code على رخص البناء، مما يتيح للمطورين والمقاولين والمواطنين الوصول السريع إلى قوائم المنتجات الوطنية والمصانع المحلية المعتمدة، مفيدًا بما جاءت به مبادرة البناء الحديث في تقليل مدة المشروعات وزيادة جودة المباني، حيث انخفضت كميات النفايات الإنشائية بنسبة 90%، إذ حقق برنامج الإسكان أحد أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 63.7%.
الوظائف السياحية
من جهته، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3% عام 2019 إلى 5% في عام 2023 ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية 10% التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من 3% عام 2019 إلى 10% وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص كمشروع ((الأڤينيو))، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 500 مليار دولار خلال 15 سنة مقبلة.
المحتوى المحلي بالأرقام
- +%47 الزيادة في المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بالربع الثالث 2024.
- 800 مليار ريال قيمة المنافسات منذ عام 2020.
- +380 فريقًا للمحتوى المحلي في مختلف الجهات.
- 1100 منتج جديد ضمن القائمة الإلزامية حتى الآن.
- 6100 مصنع محلي بمعدل نمو 8%.
- %5 معدل نمو كل المصانع بالمملكة.
- +42 ألف فرصة وظيفية آخر 3 سنوات.
- 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات

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