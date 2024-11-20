جلوبال الإماراتية وجى إيه الصينية ينفذان مصنعَين لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة فى مركز تحديث الصناعة، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ مع شركتى:“جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية” و”جيه إيه سولار الصينية”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومى.
موضوعات متعلقة
((الجمال للمقاولات)) تنفذ 3 حزم فى الربط الكهربائى مع السعودية 21 مليون دولار من“الأوروبى لإعادة الإعمار” لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس “مستقبل مصر” يتعاون مع“مصدر” الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
أضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم فى تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام فى تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبى احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة فى مذكرة التفاهم يتمثل فى تقديم الدعم فى توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما فى ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم فى الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم فى المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة“جيه إيه سولار” الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة فى الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثانى بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلى من الزجاج والألومنيوم) بإجمالى استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
MENAFN20112024000202011048ID1108907821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.