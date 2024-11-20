جلوبال الإماراتية وجى إيه الصينية ينفذان مصنعَين لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة فى مركز تحديث الصناعة، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ مع شركتى:“جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية” و”جيه إيه سولار الصينية”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومى.

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أضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم فى تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام فى تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبى احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة فى مذكرة التفاهم يتمثل فى تقديم الدعم فى توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما فى ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم فى الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم فى المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.

وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة“جيه إيه سولار” الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.

وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة فى الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثانى بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلى من الزجاج والألومنيوم) بإجمالى استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.