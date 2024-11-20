كيه بي إم جي تستثمر 100 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع ألفابت

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“كيه بي إم جي” للاستشارات والأعمال المحاسبية، عن استثمار أكثر من 100 مليون دولار لتعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسات، من خلال شراكة مع وحدة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة“ألفابت”.
وفي مقابلة مع وكالة“رويترز”، قال“ستيف تشيس” نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والابتكار لدى شركة المحاسبة:“سيتم دفع جزء من الأموال بشكل مباشر إلى 'جوجل' ليشمل ذلك تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتدريب القوى العاملة في الشركة، لتصبح أكثر كفاءة في استخدام التكنولوجيا”.
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ويأتي ذلك تماشيًا مع استطلاع أجرته الشركة، والذي وجد أن 50% من المؤسسات الصناعية التي شملها الاستبيان تخطط لاستثمار 100 مليون دولار على مبادرات الذكاء الاصطناعي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ونحو 20% منهم يخططون لإنفاق 250 مليون دولار على الأقل.
فيما أكد“مات رينر” رئيس قسم الحوسبة السحابية لدى“جوجل”، على الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الاستشارية لتطوير أعمالها في الذكاء الاصطناعي عبر الخدمات السحابية الخاصة بها، ما دفع الوحدة إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 35% خلال الربع الثالث.
ورفض“تشيس” الكشف عن المبلغ الذي استثمرته“كيه بي إم جي” في تعاونها مع“جوجل كلاود” حتى الآن، لكنه قال إن الشريحة التي تم دفعها اليوم كانت“أكبر التزام استثماري مباشر” مع“جوجل” حتى الآن.
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