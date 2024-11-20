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كيه بي إم جي تستثمر 100 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع ألفابت

11/20/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة“كيه بي إم جي” للاستشارات والأعمال المحاسبية، عن استثمار أكثر من 100 مليون دولار لتعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمؤسسات، من خلال شراكة مع وحدة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة“ألفابت”.

وفي مقابلة مع وكالة“رويترز”، قال“ستيف تشيس” نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والابتكار لدى شركة المحاسبة:“سيتم دفع جزء من الأموال بشكل مباشر إلى 'جوجل' ليشمل ذلك تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتدريب القوى العاملة في الشركة، لتصبح أكثر كفاءة في استخدام التكنولوجيا”.

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ويأتي ذلك تماشيًا مع استطلاع أجرته الشركة، والذي وجد أن 50% من المؤسسات الصناعية التي شملها الاستبيان تخطط لاستثمار 100 مليون دولار على مبادرات الذكاء الاصطناعي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، ونحو 20% منهم يخططون لإنفاق 250 مليون دولار على الأقل.

فيما أكد“مات رينر” رئيس قسم الحوسبة السحابية لدى“جوجل”، على الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الاستشارية لتطوير أعمالها في الذكاء الاصطناعي عبر الخدمات السحابية الخاصة بها، ما دفع الوحدة إلى زيادة مبيعاتها بنسبة 35% خلال الربع الثالث.

ورفض“تشيس” الكشف عن المبلغ الذي استثمرته“كيه بي إم جي” في تعاونها مع“جوجل كلاود” حتى الآن، لكنه قال إن الشريحة التي تم دفعها اليوم كانت“أكبر التزام استثماري مباشر” مع“جوجل” حتى الآن.

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