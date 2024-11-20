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فورد تعتزم تسريح 14% من موظفيها في أوروبا

11/20/2024 2:36:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت“فورد” في بيان الأربعاء، إنها تعتزم تسريح 14% من موظفيها في أوروبا، بما في ذلك 800 موظف في المملكة المتحدة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار برنامج لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.

وأوضحت صانعة السيارات الأمريكية أنها اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب الظروف التجارية غير المواتية بسبب شدة المنافسة، وضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وفق ما نقلت شبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.

موضوعات متعلقة التضخم في جنوب أفريقيا عند أدنى مستوى في 4 سنوات وترقب لقرار الفائدة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات كيف ستسبب حرب ترامب التجارية فوضى اقتصادية؟

وذكرت أن إجمالي الموظفين المقرر إنهاء خدمتهم في أوروبا يبلغ 4 آلاف، وسوف تبدأ عملية التسريح في ألمانيا والمملكة المتحدة.

وأعربت“فورد” عن أملها في أن تتم غالبية عمليات التسريح وفق أسلوب الاستقالة الطوعية، وأن تخفيضات الوظائف في المملكة المتحدة لن تمس مواقع الإنتاج في“داجينهام” و”هاليوود”، أو مركزها اللوجستي في“ساوثهامبتون”.

توظف“فورد” 5300 شخص في المملكة المتحدة، ما يعني أن عمليات التسريح المتوقع أن تؤثر بدرجة أكبر على الموظفين الإداريين، تعادل 15% من إجمالي العالمين.

تعد هذه ثاني عملية تسريح تجريها“فورد” في بريطانيا خلال عامين فقط، إذ أعلنت في مارس 2023 عن خفض 1300 وظيفة أو 20% من قواها العاملة.

وقبل ذلك بشهر واحد فقط، قالت“فورد” إنها سوف تسرح 3800 موظف في أوروبا، فضلاً عن إغلاق مصنعها في“سارلويس” بألمانيا.

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