فورد تعتزم تسريح 14% من موظفيها في أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت“فورد” في بيان الأربعاء، إنها تعتزم تسريح 14% من موظفيها في أوروبا، بما في ذلك 800 موظف في المملكة المتحدة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار برنامج لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.
وأوضحت صانعة السيارات الأمريكية أنها اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب الظروف التجارية غير المواتية بسبب شدة المنافسة، وضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وفق ما نقلت شبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.
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وذكرت أن إجمالي الموظفين المقرر إنهاء خدمتهم في أوروبا يبلغ 4 آلاف، وسوف تبدأ عملية التسريح في ألمانيا والمملكة المتحدة.
وأعربت“فورد” عن أملها في أن تتم غالبية عمليات التسريح وفق أسلوب الاستقالة الطوعية، وأن تخفيضات الوظائف في المملكة المتحدة لن تمس مواقع الإنتاج في“داجينهام” و”هاليوود”، أو مركزها اللوجستي في“ساوثهامبتون”.
توظف“فورد” 5300 شخص في المملكة المتحدة، ما يعني أن عمليات التسريح المتوقع أن تؤثر بدرجة أكبر على الموظفين الإداريين، تعادل 15% من إجمالي العالمين.
تعد هذه ثاني عملية تسريح تجريها“فورد” في بريطانيا خلال عامين فقط، إذ أعلنت في مارس 2023 عن خفض 1300 وظيفة أو 20% من قواها العاملة.
وقبل ذلك بشهر واحد فقط، قالت“فورد” إنها سوف تسرح 3800 موظف في أوروبا، فضلاً عن إغلاق مصنعها في“سارلويس” بألمانيا.
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