التضخم في جنوب أفريقيا عند أدنى مستوى في 4 سنوات وترقب لقرار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مقتربًا من المستوى الذي يهدف إليه البنك المركزي، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الإحصاء في جنوب أفريقيا ومقره بريتوريا اليوم على موقعه على الإنترنت.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 3.8% في الشهر السابق، وذلك أبطأ من متوسط تقديرات 3%.
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وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج بشأن قرار سعر الفائدة أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 7.75% غدا الخميس.
ومن المرجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتخفيف إجراءاتها النقدية للمرة الثانية في شهرين، بعد التباطؤ إلى ما دون الحد الأدنى من نطاق هدف البنك المركزي والذي قدرته من 3% إلى 6%.
في حين أكد محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا ليسيتجا كجانياجو أن قرارات النقدية المستقبلية ستعتمد على البيانات وذلك لمواجهة أي مخاطر تضخمية جديدة في البلاد، حيث انخفضت قيمة العملة في جنوب افريقيا (الراند) بنحو 3٪ مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.
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