التضخم في جنوب أفريقيا عند أدنى مستوى في 4 سنوات وترقب لقرار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مقتربًا من المستوى الذي يهدف إليه البنك المركزي، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الإحصاء في جنوب أفريقيا ومقره بريتوريا اليوم على موقعه على الإنترنت.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 3.8% في الشهر السابق، وذلك أبطأ من متوسط تقديرات 3%.

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وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج بشأن قرار سعر الفائدة أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 7.75% غدا الخميس.

ومن المرجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتخفيف إجراءاتها النقدية للمرة الثانية في شهرين، بعد التباطؤ إلى ما دون الحد الأدنى من نطاق هدف البنك المركزي والذي قدرته من 3% إلى 6%.

في حين أكد محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا ليسيتجا كجانياجو أن قرارات النقدية المستقبلية ستعتمد على البيانات وذلك لمواجهة أي مخاطر تضخمية جديدة في البلاد، حيث انخفضت قيمة العملة في جنوب افريقيا (الراند) بنحو 3٪ مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.