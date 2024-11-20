Thursday, 21 November 2024 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التضخم في جنوب أفريقيا عند أدنى مستوى في 4 سنوات وترقب لقرار الفائدة

11/20/2024 2:36:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مقتربًا من المستوى الذي يهدف إليه البنك المركزي، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الإحصاء في جنوب أفريقيا ومقره بريتوريا اليوم على موقعه على الإنترنت.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 3.8% في الشهر السابق، وذلك أبطأ من متوسط تقديرات 3%.

موضوعات متعلقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات كيف ستسبب حرب ترامب التجارية فوضى اقتصادية؟ فورد تعتزم تسريح 14% من موظفيها في أوروبا

وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج بشأن قرار سعر الفائدة أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 7.75% غدا الخميس.

ومن المرجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتخفيف إجراءاتها النقدية للمرة الثانية في شهرين، بعد التباطؤ إلى ما دون الحد الأدنى من نطاق هدف البنك المركزي والذي قدرته من 3% إلى 6%.

في حين أكد محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا ليسيتجا كجانياجو أن قرارات النقدية المستقبلية ستعتمد على البيانات وذلك لمواجهة أي مخاطر تضخمية جديدة في البلاد، حيث انخفضت قيمة العملة في جنوب افريقيا (الراند) بنحو 3٪ مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

MENAFN20112024000202011048ID1108907808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث