جنرال موتورز تنتج سيارتها المليون فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة 'جنرال موتورز مصر' اليوم إنتاج سيارتها رقم“مليون” المصنعة محلياً بالتعاون مع مجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.
جاء ذلك فى احتفالية حضرها 3 وزراء وهم كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام.
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وقال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ان الدولة تهتم بتوطين صناعة السيارات محلياً، وتهدف إلى تحويل مصر لتصبح مركزا استراتيجى إقليمي لكافة الصناعات ومن ضمن أولوياتها صناعة السيارات.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان وزارة الصناعة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمى.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل.
تابع: ان الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنع جنرال موتورز تصل إلى 80 الف سيارة سنويا، بينما ينتج المصنع 20 ألف سيارة سنوياً خلال الفترة الحالية، وحال زيادة الطاقة الإنتاجية سوف ينعكس ذلك على حجم الصادرات المصرية نحو النمو.
وقال محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، ان الشركة تحتفل اليوم بتخريج السيارة المليون بالتعاون مع مصنع جنرال موتورز.
وأشار إلى ان الشركة لديها ما يقرب من 100 فرع داخل السوق المصرية، والأسواق الخارجية.
وقالت شارون نيشي العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، إن استثمارات الشركة فى بلغت نحو 350 مليون دولار لتعزيز التصنيع بالسوق المصرية.
اشارت إلى ان الشركة استثمرت أكثر من 50 مليون دولار خلال ال 10 سنوات الماضية لتحويل المصنع إلى العمل الآلى.
أوضحت ان الشركة قامت بإنتاج اكثر من 500 الف سيارة دبابة منذ بداية الإنتاج وحتى الفترة الحالية بنسبة مكون محلى بلغ نحو 60%.
اضافت ان الشركة تتطلع للتصدير إلى أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال خلال الفترة المقبلة.
وتعد شركة جنرال موتورز مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج السيارات، والتي تأسست منذ 40 عاماً، حيث تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وقد بلغ إجمالي استثمارات الشركة 530 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
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