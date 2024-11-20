جنرال موتورز تنتج سيارتها المليون فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة 'جنرال موتورز مصر' اليوم إنتاج سيارتها رقم“مليون” المصنعة محلياً بالتعاون مع مجموعة المنصور للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.

جاء ذلك فى احتفالية حضرها 3 وزراء وهم كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام.

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وقال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ان الدولة تهتم بتوطين صناعة السيارات محلياً، وتهدف إلى تحويل مصر لتصبح مركزا استراتيجى إقليمي لكافة الصناعات ومن ضمن أولوياتها صناعة السيارات.

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان وزارة الصناعة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمى.

أشار إلى أن الوزارة تستهدف وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل.

تابع: ان الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنع جنرال موتورز تصل إلى 80 الف سيارة سنويا، بينما ينتج المصنع 20 ألف سيارة سنوياً خلال الفترة الحالية، وحال زيادة الطاقة الإنتاجية سوف ينعكس ذلك على حجم الصادرات المصرية نحو النمو.

وقال محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، ان الشركة تحتفل اليوم بتخريج السيارة المليون بالتعاون مع مصنع جنرال موتورز.

وأشار إلى ان الشركة لديها ما يقرب من 100 فرع داخل السوق المصرية، والأسواق الخارجية.

وقالت شارون نيشي العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، إن استثمارات الشركة فى بلغت نحو 350 مليون دولار لتعزيز التصنيع بالسوق المصرية.

اشارت إلى ان الشركة استثمرت أكثر من 50 مليون دولار خلال ال 10 سنوات الماضية لتحويل المصنع إلى العمل الآلى.

أوضحت ان الشركة قامت بإنتاج اكثر من 500 الف سيارة دبابة منذ بداية الإنتاج وحتى الفترة الحالية بنسبة مكون محلى بلغ نحو 60%.

اضافت ان الشركة تتطلع للتصدير إلى أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال خلال الفترة المقبلة.

وتعد شركة جنرال موتورز مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج السيارات، والتي تأسست منذ 40 عاماً، حيث تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وقد بلغ إجمالي استثمارات الشركة 530 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.