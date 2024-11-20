الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل وسيدة وأسرى سابقون.
ونوهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، إلى أنه لم يتسنَّ التأكد من حالات الاعتقال الفعلية في جنين ومخيمها، جراء عدوان الاحتلال المتواصل، وعمليات التحقيق الميداني المستمرة لعشرات المواطنين.
وأضافا أن الاحتلال اعتقل طفلا، وأسرى سابقين في محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة بما فيها القدس.
ومن الجدير ذكره، أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات التحقيق الميداني في البلدات والمخيمات، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، التي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.
MENAFN20112024000205011050ID1108906069
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