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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

11/20/2024 7:10:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل وسيدة وأسرى سابقون.

ونوهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، إلى أنه لم يتسنَّ التأكد من حالات الاعتقال الفعلية في جنين ومخيمها، جراء عدوان الاحتلال المتواصل، وعمليات التحقيق الميداني المستمرة لعشرات المواطنين.

وأضافا أن الاحتلال اعتقل طفلا، وأسرى سابقين في محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره، أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات التحقيق الميداني في البلدات والمخيمات، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، التي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.

MENAFN20112024000205011050ID1108906069

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