إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
11/20/2024 7:10:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية/PNN- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب قرب جدار الفصل والتوسع العنصري الجنوبي، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.
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