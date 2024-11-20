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إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

11/20/2024 7:10:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب قرب جدار الفصل والتوسع العنصري الجنوبي، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

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