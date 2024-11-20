لابيتا، دبي باركس™ آند ريزورتس يكشف عن مهرجان Lu’WOW Weekender للأبطال الصغار تزامناً مع اليوم العالمي للطفل

(MENAFN
- Current Global) دبي، 15 نوفمبر 2024: أعلن فندق لابيتا، دبي باركس™ آند ريزورتس، الذي يعد جزءاً من مجموعة أوتوغراف كوليكشن، عن احتفالاته باليوم العالمي للطفل خلال مهرجان Lu’WOW Weekender الذي سيحمل طابعاً خاصاً بهذه المناسبة، حيث يدعو المنتجع ضيوفه من جميع الأعمار للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالمغامرات البطولية والتجارب الترفيهية الغامرة والمرح العائلي خلال الفترة من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري.
وستتميز هذه النسخة من المهرجان بوجبة البرنش التي تحمل طابع الأبطال الخارقين في حديقة كاليا يوم الـ 23 من نوفمبر من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى 4:00 مساءً، حيث سيكون الضيوف مدعوين لإبراز أبطالهم الخارقين من خلال ارتدائهم أزياء شخصياتهم المفضلة للاستمتاع بالعديد من الفعاليات والأنشطة الغامرة التي تشمل الديكورات المخصصة لهذه المناسبة. تبدأ أسعار باقة البرنش من 250 درهماً للشخص الواحد مع المشروبات الغازية، ومقابل 350 درهماً مع المشروبات الأخرى، ليتيح المنتجع لضيوفه تجارب استثنائية تلبي كافة الأذواق.
وتبدأ أسعار باقات الإقامة الخاصة بعطلة نهاية الأسبوع، من 999 درهماً لغرفة "كينغ" (لا تشمل الضرائب والرسوم) للغرفة، مع إمكانية الترقية للجناح العائلي بأسعار تبدأ من 1499 درهماً (لا تشمل الضرائب والرسوم)، ليكون هذا المنتجع البولينيزي الوجهة المفضلة للعائلات للاستمتاع بأوقات ملؤها المتعة والترفيه والمرح، والتي توفر للضيوف كذلك إمكانية الدخول إلى وجهات دبي باركس™ آند ريزورتس المتنوعة، ليحظوا فيها بتجارب ومغامرات استثنائية.
وسينخرط الصغار خلال فعاليات مهرجان Lu’WOW Weekender في العديد من الأنشطة المرحة مثل تجربة "‘Take Down the Bad Guys’" التي سيحاولون فيها مطاردة الأشرار ضمن مغامرة شيقة، إلى جانب استكشاف مزرعة "الزراعة في الماء" التي سيتعلمون فيها أساسيات الزراعة والاستدامة، وسيتعرفون خلالها على سر الخضرة الندية التي تكتسي بها أرجاء المنتجع. وتتواصل متعة المهرجان في "بالاما تيراس" الذي سيحتضن مجموعة من العروض الترفيهية الشيقة، كما سيتمكن الضيوف يوم الأحد من الاستمتاع بجلسة اليوغا التي ستأخذهم إلى عالمٍ من الراحة والاسترخاء، بينما سينخرط الصغار في الأنشطة الأولمبية الزاخرة بالألعاب التفاعلية المرحة، ليحصلوا في النهاية على جوائز قيمة عند إبرازهم لقدراتهم وبطولاتهم الخارقة في حلبة التحديات المصغرة، ضمن أجواء حافلة بالضحك والحركة بطابع اليوم العالمي للطفل. ويدعو المنتجع الضيوف للمسارعة بإجراء حجوزاتهم لمهرجان Lu’WOW Weekender. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني أو الاتصال على الرقم +971 4 810 9999.
MENAFN20112024007218016774ID1108905871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.