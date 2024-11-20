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الأشغال: غلق مسارات على شارع الأمير سعود الفيصل على مراحل

11/20/2024 6:04:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال الصيانة على شارع الأمير سعود الفيصل تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل للمرور المتجه غرباً بالقرب من كوبري شارع الفاتح بمحافظة العاصمة.
وأوضحت أنه سيتم بدأ العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من يوم غد الخميس 21 نوفمبر
الساعة 11:00 مساءً إلى يوم الأحد 24 نوفمبر الساعة 05:00 صباحاً.
ودعت وزارة الأشغال إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع

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