الأشغال: غلق مسارات على شارع الأمير سعود الفيصل على مراحل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال الصيانة على شارع الأمير سعود الفيصل تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل للمرور المتجه غرباً بالقرب من كوبري شارع الفاتح بمحافظة العاصمة.
وأوضحت أنه سيتم بدأ العمل في الموقع المذكور خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من يوم غد الخميس 21 نوفمبر
الساعة 11:00 مساءً إلى يوم الأحد 24 نوفمبر الساعة 05:00 صباحاً.
ودعت وزارة الأشغال إلى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع
MENAFN20112024000055011008ID1108905792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.