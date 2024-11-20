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رئيس مجلس النواب: تطوير العلاقات البحرينية التركية أولوية لدى الدبلوماسية البرلمانية

11/20/2024 6:04:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية الشقيقة، معربًا عن اعتزازه بالشراكة البرلمانية المتميزة، في ظل حرص ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن تطوير العلاقات البحرينية التركية يُعد أولوية لدى الدبلوماسية البرلمانية، من أجل دعم مجالات التعاون في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح الثنائية المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اليوم، الأربعاء، السفير بسام أحمد مرزوق سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية، مشيدًا بجهود السفير في دعم العلاقات المشتركة، وفتح آفاق أرحب من التعاون البرلماني الثنائي المثمر.
من جانبه، أعرب السفير بسام مرزوق عن تقديره واعتزازه بجهود معالي رئيس مجلس النواب والسلطة التشريعية، وما تحقق من منجزات حضارية وديمقراطية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في كافة المسارات، وخاصة في المجال البرلماني، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

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