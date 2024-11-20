رئيس مجلس النواب: تطوير العلاقات البحرينية التركية أولوية لدى الدبلوماسية البرلمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية الشقيقة، معربًا عن اعتزازه بالشراكة البرلمانية المتميزة، في ظل حرص ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن تطوير العلاقات البحرينية التركية يُعد أولوية لدى الدبلوماسية البرلمانية، من أجل دعم مجالات التعاون في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح الثنائية المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اليوم، الأربعاء، السفير بسام أحمد مرزوق سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية، مشيدًا بجهود السفير في دعم العلاقات المشتركة، وفتح آفاق أرحب من التعاون البرلماني الثنائي المثمر.
من جانبه، أعرب السفير بسام مرزوق عن تقديره واعتزازه بجهود معالي رئيس مجلس النواب والسلطة التشريعية، وما تحقق من منجزات حضارية وديمقراطية في ظل المسيرة التنموية الشاملة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في كافة المسارات، وخاصة في المجال البرلماني، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
MENAFN20112024000055011008ID1108905790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.