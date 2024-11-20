عضو بمجلس الأعيان: عموتة كان انتهازيًا ماديًا وجشعًا

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- Khaberni) خبرني - في تصريح مثير، وجّه عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات انتقادات لاذعة للمدرب السابق للمنتخب الأردني، الحسين عموتة، واصفًا إياه بـ"انتهازي مادي وجشع"، محملاً إياه جزءًا كبيرًا من مسؤولية الأزمة التي يمر بها المنتخب الوطني.
واعتبر الذنيبات في تصريح له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك رصدها موقع خبرني أن المشكلة ليست فقط في خسارة مباراة، بل في خسارة منتخب كامل وجيل كان يعوّل عليه الكثير، مؤكدًا أن المنتخب الذي بدا وكأنه حلم كبير، اتضح أنه مجرد "نمر من ورق".
وأشار الذنيبات إلى أن المدرب استغل الأعذار العاطفية والإنسانية لإنهاء عقده بأساليب مخادعة، وذلك في لحظة حرجة كان المنتخب بحاجة فيها إلى الاستقرار مع اقتراب تصفيات كأس العالم. كما زُعم أن المدرب ساهم في إفساد علاقة بعض اللاعبين الأساسيين مع أنديتهم، مما أدى إلى إحباطهم وتراجع أدائهم.
تصريحات الذنيبات تفتح باب النقاش حول مستقبل المنتخب، ومدى أهمية مراجعة سياسات التعاقد مع المدربين لضمان الاستقرار وتحقيق الأهداف المنتظرة.
MENAFN20112024000151011027ID1108905716
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