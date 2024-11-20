عضو بمجلس الأعيان: عموتة كان انتهازيًا ماديًا وجشعًا

MENAFN - Khaberni) خبرني - في تصريح مثير، وجّه عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات انتقادات لاذعة للمدرب السابق للمنتخب الأردني، الحسين عموتة، واصفًا إياه بـ"انتهازي مادي وجشع"، محملاً إياه جزءًا كبيرًا من مسؤولية الأزمة التي يمر بها المنتخب الوطني.

واعتبر الذنيبات في تصريح له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك رصدها موقع خبرني أن المشكلة ليست فقط في خسارة مباراة، بل في خسارة كامل وجيل كان يعوّل عليه الكثير، مؤكدًا أن المنتخب الذي بدا وكأنه حلم كبير، اتضح أنه مجرد "نمر من ورق".

وأشار الذنيبات إلى أن المدرب استغل الأعذار العاطفية والإنسانية لإنهاء عقده بأساليب مخادعة، وذلك في لحظة حرجة كان المنتخب بحاجة فيها إلى الاستقرار مع اقتراب تصفيات كأس العالم. كما زُعم أن المدرب ساهم في إفساد علاقة بعض اللاعبين الأساسيين مع أنديتهم، مما أدى إلى إحباطهم وتراجع أدائهم.

تصريحات الذنيبات تفتح باب النقاش حول مستقبل المنتخب، ومدى أهمية مراجعة سياسات التعاقد مع المدربين لضمان الاستقرار وتحقيق الأهداف المنتظرة.