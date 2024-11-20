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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من سلطان عمان

11/20/2024 5:18:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
وأعرب جلالة سلطان عمان في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تضمنته برقية جلالته من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية نبيلة، سائلاً الله القدير أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

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