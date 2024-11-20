جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من سلطان عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه سلطان عمان بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.
وأعرب جلالة سلطان عمان في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تضمنته برقية جلالته من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية نبيلة، سائلاً الله القدير أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
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