شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- استُشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدفت غارة للاحتلال آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني أسفرت عن شهيد وجريحين على طريق برج الملوك-القليعة جنوب لبنان، فيما استُشهد ليلة أمس 3 عناصر من الجيش جراء استهداف الاحتلال مركزاً للجيش اللبناني في بلدة الصرفند جنوبا.

كما استُشهد 5 مواطنين جراء غارات الاحتلال على بلدتي معركة وزفتا جنوبا.

وكانت غارات الاحتلال على بلدات كفر ملكي، وعين قانا، وحبوش، وزوطر الشرقية ليلة أمس قد أدت إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين بحسب معلومات صحفية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية بلدات كفر شوبا، والخيام، وشبعا، وعين بعال، ودير قانون، ورأس العين، والجبين، والمنصوري، وقانا، وعيتيت، وزبقين في جنوب لبنان.



