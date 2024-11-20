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20 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

11/20/2024 5:11:36 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد اكثر من 12 فلسطينيا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة، ولا زال هناك عدد من المفقودين تحت ركام المنزل.
كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وأشار الدفاع المدني إلى ان أحد أفراده استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهدافهم من قبل الاحتلال أثناء محاولتهم إخلاء الجرحى في شقة سكنية في حي الصبرة بغزة.
واستشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي بالقرب من مدرسة المضخة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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