20 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Amman Net) استشهد اكثر من 12 فلسطينيا جراء قصف
طائرات الاحتلال منزلاً في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة، ولا زال هناك عدد من المفقودين تحت ركام المنزل.
كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
وأشار الدفاع المدني إلى ان أحد أفراده استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهدافهم من قبل الاحتلال أثناء محاولتهم إخلاء الجرحى في شقة سكنية في حي الصبرة بغزة.
واستشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي بالقرب من مدرسة المضخة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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