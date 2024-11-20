Wednesday, 20 November 2024 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية الجزائرية

11/20/2024 5:07:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه فخامة الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده.
وأعرب فخامة الرئيس الجزائري في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الأخوية النبيلة، سائلاً الله القدير أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

MENAFN20112024000055011008ID1108905604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث