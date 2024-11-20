جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية الجزائرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لأخيه فخامة الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده.
وأعرب فخامة الرئيس الجزائري في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الأخوية النبيلة، سائلاً الله القدير أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
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