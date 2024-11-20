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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من سلطان عمان

11/20/2024 5:07:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لسلطان عمان بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

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