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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية الجزائرية

11/20/2024 5:07:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لفخامة الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه معالي السيد نذير العرباوي الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

MENAFN20112024000055011008ID1108905602

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