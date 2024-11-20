سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية الجزائرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لفخامة الرئيس الجزائري بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه معالي السيد نذير العرباوي الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
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