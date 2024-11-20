رئيس مجلس الأوقاف السنية يوقع مذكرة تفاهم لبناء مسجد في منطقة السيف بمحافظة العاصمة

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- Akhbar Al Khaleej) ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس الأوقاف السنية بالاهتمام بدور العبادة والسعي في إعمار بيوت الله ، وقع الشيخ د. راشد محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية ، و حامد بن راشد الزياني مذكرة تفاهم لمشروع بناء مسجد حامد راشد الزياني في منطقة السيف بمحافظة العاصمة.
وخلال مراسم التوقيع ، أعرب د. الهاجري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي تأتي تحقيقاً لاستيراتيجية مجلس الأوقاف السنية بتنفيذ حزمة واسعة من بناء المساجد، بما يضمن التيسير على المصلين لأداء الفروض والشعائر بكل سهولة ويسر وسكينة في كافة محافظات المملكة ، سائلًا الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسنات المحسنين.
ومن جانبه ، عبر حامد الزياني عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الأوقاف السنية لما يوليه من جهود مشهودة ومشكورة ودور فاعل وبارز في عمارة المساجد وتنمية الأوقاف والقيام عليها لتحقيق رسالتها السامية.
هذا، ويحتوي المسجد على مصلى للرجال وآخر للنساء، إضافة إلى المرافق الصحية ودورات المياه، كما يحتوي المشروع على سكن للإمام والمؤذن. وسيخدم هذا المشروع القاطنين في هذه المنطقة التي تشهد توسعًا ملحوظًا في المشاريع الإسكانية.
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