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رئيس مجلس الأوقاف السنية يوقع مذكرة تفاهم لبناء مسجد في منطقة السيف بمحافظة العاصمة

11/20/2024 5:07:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس الأوقاف السنية بالاهتمام بدور العبادة والسعي في إعمار بيوت الله ، وقع الشيخ د. راشد محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية ، و حامد بن راشد الزياني مذكرة تفاهم لمشروع بناء مسجد حامد راشد الزياني في منطقة السيف بمحافظة العاصمة.
وخلال مراسم التوقيع ، أعرب د. الهاجري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي تأتي تحقيقاً لاستيراتيجية مجلس الأوقاف السنية بتنفيذ حزمة واسعة من بناء المساجد، بما يضمن التيسير على المصلين لأداء الفروض والشعائر بكل سهولة ويسر وسكينة في كافة محافظات المملكة ، سائلًا الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسنات المحسنين.
ومن جانبه ، عبر حامد الزياني عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الأوقاف السنية لما يوليه من جهود مشهودة ومشكورة ودور فاعل وبارز في عمارة المساجد وتنمية الأوقاف والقيام عليها لتحقيق رسالتها السامية.
هذا، ويحتوي المسجد على مصلى للرجال وآخر للنساء، إضافة إلى المرافق الصحية ودورات المياه، كما يحتوي المشروع على سكن للإمام والمؤذن. وسيخدم هذا المشروع القاطنين في هذه المنطقة التي تشهد توسعًا ملحوظًا في المشاريع الإسكانية.

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