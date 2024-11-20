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لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية تعقد اجتماعها الدوري السابع

11/20/2024 5:07:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية اجتماعها السابع، برئاسة
المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، بمبنى وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المشتركة على المستوى الخدمي.
وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية التعاون القائم بين الجهات الحكومية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تنفيذ الخطط والبرامج ذات الأولوية، مشيرًا إلى الحرص على مواصلة الجهود في إطار تكاملي بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
ونوه
الوزير بالدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير، مؤكدًا الحرص على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقاً للخطط المقررة.
كما أكد
أهمية اجتماعات اللجنة للمساهمة في تذليل كافة العقبات ولمناقشة رؤى وأفكار المجالس البلدية مع الوزارات الأخرى للتوصل إلى القرارات التي تخدم المجتمع بما يحقق المصلحة العامة.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف عرضًا حول إشراك القطاع الخاص في مشروع تنمية المدن والقرى باعتباره من المشاريع المهمة.
بدورها استعرضت وزارة شئون البلديات والزراعة مشروع تطوير سوق جدحفص، في حين قدمت وزارة الأشغال عرضًا عن مشروع تطوير الطرق في منطقة الجفير وآخر مستجدات عدد من مشاريع البنى التحتية في محافظات المملكة.
كما استعرضت وزارة الصحة مستجدات تنفيذ قانون الصحة العامة بخصوص تربية الحيوانات والطيور في المناطق السكنية.

MENAFN20112024000055011008ID1108905600

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