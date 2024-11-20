لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية تعقد اجتماعها الدوري السابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات الحكومية اجتماعها السابع، برئاسة
المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير
شؤون البلديات والزراعة، بمبنى وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المشتركة على المستوى الخدمي.
وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية التعاون القائم بين الجهات الحكومية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تنفيذ الخطط والبرامج ذات الأولوية، مشيرًا إلى الحرص على مواصلة الجهود في إطار تكاملي بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
ونوه
الوزير بالدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير، مؤكدًا الحرص على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقاً للخطط المقررة.
كما أكد
أهمية اجتماعات اللجنة للمساهمة في تذليل كافة العقبات ولمناقشة رؤى وأفكار المجالس البلدية مع الوزارات الأخرى للتوصل إلى القرارات التي تخدم المجتمع بما يحقق المصلحة العامة.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف عرضًا حول إشراك القطاع الخاص في مشروع تنمية المدن والقرى باعتباره من المشاريع المهمة.
بدورها استعرضت وزارة شئون البلديات والزراعة مشروع تطوير سوق جدحفص، في حين قدمت وزارة الأشغال عرضًا عن مشروع تطوير الطرق في منطقة الجفير وآخر مستجدات عدد من مشاريع البنى التحتية في محافظات المملكة.
كما استعرضت وزارة الصحة مستجدات تنفيذ قانون الصحة العامة بخصوص تربية الحيوانات والطيور في المناطق السكنية.
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