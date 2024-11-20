محافظ المحرق يستقبل السفيرة التركية بمناسبة انتهاء فترة عملها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق،
إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.
وأشاد المحافظ بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبدور السفيرة في تعزيز الشراكة والتعاون على مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة، متمنياً لها التوفيق في مهامها المستقبلية.
من جهتها؛ أعربت السفيرة التركية عن امتنانها للعمل سفيراً لبلادها لدى مملكة البحرين، وعن شكرها وتقديرها على الدعم الذي حظيت به خلال فترة عملها، متمنية المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين.
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