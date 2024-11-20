سيتي سكيب غلوبال..شراكات جديدة وتوسع في السوق السعودي

MENAFN - Al Watan) مع إسدال الستارة على فعاليات النسخة الثانية منمعرض سيتي سكيب غوبال في الرياض، حققت شركة بيلد أب، الرائدة في تقديم حلول المعارض والفعاليات وتجارب العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية،نجاحاً لافتاً ومبهراً من خلال تقديم خدماتها في ضخمة بالتعاون مع اثنتين من كبرى الشركات في القطاع العقاري بالمملكة.

تعتبر هذه المشاريع نقلة نوعية لشركة بيلد أب، إذ تمثلتحولاً كبيراً في نموذج عملها، حيث انتقلت من تقديمخدماتها عن بُعد من مقرها في دبي على مدار 13 عاماًإلى تقديم هذه الخدمات من المقر الإقليمي الجديد في المملكة، الذي بدأ أعماله منذ أواخر عام 2023، وقد عكست هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز تواجدها في السوق السعودي وتلبية احتياجات شركائها بشكل أفضل.

وفي تعليق له، قال زياد غالول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب: "نحن سعداء بالثقة الكبيرة منقبل شركائنا في معرض سيتي سكيب غلوبال، كما أننافي سعي دائم لبناء شراكات جديدة، في الوقت ذاتهالذي نسعى فيه للحفاظ على علاقات مستدامة مع شركائنا الحاليين والارتقاء بها، مضيفاً: "تمثل المشاريع الجديدة تحدياً كبيراً لإثبات خبرتنا في عالم المعارض والفعاليات وتجارب العلامة التجارية التي تمتد لأكثر من16 عاماً، وتقديم بصمة مختلفة تلبي طموحات الشركاء.



" وأشار إلى أن المشاريع التي نفذتها الشركة تميزت بمفهوم مبتكر شمل كتلة البناء الضخمة، مما يتطلب إدارة احترافية للمخاطر والالتزام بأفضل المعايير العالمية للسلامة والأمان، إضافة إلى استخدام تقنية الثلاثية الأبعاد وتجارب حسية غامرة عززت تجربة الزوار وقدمت تجربة تفصيلية متميزة للمشاريع بأسلوب فريد."

كما نوه غالول بأن هذه المشاريع، وغيرها من المشاريعالتي تنفذها الشركة داخل المملكة، تأتي في إطار تطويرقطاع الفعاليات والمعارض بالمملكة، وتعكس تطلعات الشركة نحو النمو المستدام وتقديم أفضل الحلول لشركائها، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في هذاالمجال.

وتحدث غالول عن بعض المشاريع التي أنجزتها الشركة،حيث قال: "نفذنا العديد من المشاريع المتميزة داخل المملكة وخارجها لشركائنا السعوديين خلال عام 2024." من بين هذه المشاريع، مشروع "شركة تطوير المربع الجديد" في معرض ريستاتيكس 2024، ومشروع "وزارةالداخلية" في معرض ليب 2024.

كما شملت المشاريع جناح لرئاسة أمن الدولة ومشروع BAE system لوزارةالدفاع في معرض الدفاع العالمي 2024، بالإضافة إلى جناح "هيئة السياحة السعودية" في سوق السفر العربي بدبي، والذي حاز على جائزة أفضل جناح للأعمال خلالالمعرض، وهو ما نعتبره نجاحاً كبيراً لنا أيضاً.

وأشار غالول إلى أهمية إنشاء المقرات الإقليمية فيتعزيز كفاءة الشركات الأجنبية، حيث توفر هذه المقرات،البيئة الملائمة لتسهيل العمليات وتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مؤكداً بأن الحكومةالسعودية قدمت تسهيلات مهمة تعزز من قدرات الشركات، مما يسهل عليهم التوسع والاستثمار في المملكة.

وأضاف: "هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتطوير بيئة أعمال جاذبة، مما يساهم في دفع عجلةالنمو والابتكار في مختلف القطاعات."

تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في صناعةالمعارض والمؤتمرات أضحت بها مركزاً إقليمياً وعالمياً في استقطاب أهم وأبرز المعارض والفعاليات العالمية ، ويرجع ذلك إلى النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها،بالإضافة إلى توفر المرافق والخدمات والبنية التحتية القوية ، كما تمتلك المملكة قطاعات قوية قادرة علىالاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات، يرافق ذلك توجه حكومي مستمر لدعم التنمية الاقتصادية وفق رؤية 2030 وما نشهده اليوم ما هو إلا صناعة مستقبل جديد يحمل في طياته الفرادة والإبداع والابتكار والريادة فيكافة المجالات على مستوى المنطقة والعالم .