سيتي سكيب غلوبال..شراكات جديدة وتوسع في السوق السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
مع إسدال الستارة على فعاليات النسخة الثانية منمعرض سيتي سكيب غوبال في الرياض، حققت شركة بيلد أب، الرائدة في تقديم حلول المعارض والفعاليات وتجارب العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية،نجاحاً لافتاً ومبهراً من خلال تقديم خدماتها في مشاريع
ضخمة بالتعاون مع اثنتين من كبرى الشركات في القطاع العقاري بالمملكة.
تعتبر هذه المشاريع نقلة نوعية لشركة بيلد أب، إذ تمثلتحولاً كبيراً في نموذج عملها، حيث انتقلت من تقديمخدماتها عن بُعد من مقرها في دبي على مدار 13 عاماًإلى تقديم هذه الخدمات من المقر الإقليمي الجديد في المملكة، الذي بدأ أعماله منذ أواخر عام 2023، وقد عكست هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز تواجدها في السوق السعودي وتلبية احتياجات شركائها بشكل أفضل.
وفي تعليق له، قال زياد غالول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيلد أب: "نحن سعداء بالثقة الكبيرة منقبل شركائنا في معرض سيتي سكيب غلوبال، كما أننافي سعي دائم لبناء شراكات جديدة، في الوقت ذاتهالذي نسعى فيه للحفاظ على علاقات مستدامة مع شركائنا الحاليين والارتقاء بها، مضيفاً: "تمثل المشاريع الجديدة تحدياً كبيراً لإثبات خبرتنا في عالم المعارض والفعاليات وتجارب العلامة التجارية التي تمتد لأكثر من16 عاماً، وتقديم بصمة مختلفة تلبي طموحات الشركاء.
" وأشار إلى أن المشاريع التي نفذتها الشركة تميزت بمفهوم مبتكر شمل كتلة البناء الضخمة، مما يتطلب إدارة احترافية للمخاطر والالتزام بأفضل المعايير العالمية للسلامة والأمان، إضافة إلى استخدام تقنية الثلاثية الأبعاد وتجارب حسية غامرة عززت تجربة الزوار وقدمت تجربة تفصيلية متميزة للمشاريع بأسلوب فريد."
كما نوه غالول بأن هذه المشاريع، وغيرها من المشاريعالتي تنفذها الشركة داخل المملكة، تأتي في إطار تطويرقطاع الفعاليات والمعارض بالمملكة، وتعكس تطلعات الشركة نحو النمو المستدام وتقديم أفضل الحلول لشركائها، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في هذاالمجال.
وتحدث غالول عن بعض المشاريع التي أنجزتها الشركة،حيث قال: "نفذنا العديد من المشاريع المتميزة داخل المملكة وخارجها لشركائنا السعوديين خلال عام 2024." من بين هذه المشاريع، مشروع "شركة تطوير المربع الجديد" في معرض ريستاتيكس 2024، ومشروع "وزارةالداخلية" في معرض ليب 2024.
كما شملت المشاريع جناح لرئاسة أمن الدولة ومشروع BAE system لوزارةالدفاع في معرض الدفاع العالمي 2024، بالإضافة إلى جناح "هيئة السياحة السعودية" في سوق السفر العربي بدبي، والذي حاز على جائزة أفضل جناح للأعمال خلالالمعرض، وهو ما نعتبره نجاحاً كبيراً لنا أيضاً.
وأشار غالول إلى أهمية إنشاء المقرات الإقليمية فيتعزيز كفاءة الشركات الأجنبية، حيث توفر هذه المقرات،البيئة الملائمة لتسهيل العمليات وتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مؤكداً بأن الحكومةالسعودية قدمت تسهيلات مهمة تعزز من قدرات الشركات، مما يسهل عليهم التوسع والاستثمار في المملكة.
وأضاف: "هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتطوير بيئة أعمال جاذبة، مما يساهم في دفع عجلةالنمو والابتكار في مختلف القطاعات."
تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في صناعةالمعارض والمؤتمرات أضحت بها مركزاً إقليمياً وعالمياً في استقطاب أهم وأبرز المعارض والفعاليات العالمية ، ويرجع ذلك إلى النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها،بالإضافة إلى توفر المرافق والخدمات والبنية التحتية القوية ، كما تمتلك المملكة قطاعات قوية قادرة علىالاستثمار في صناعة المعارض والمؤتمرات، يرافق ذلك توجه حكومي مستمر لدعم التنمية الاقتصادية وفق رؤية 2030 وما نشهده اليوم ما هو إلا صناعة مستقبل جديد يحمل في طياته الفرادة والإبداع والابتكار والريادة فيكافة المجالات على مستوى المنطقة والعالم .
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